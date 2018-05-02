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自由開講》以假象的校園自治踐踏民主

2018-05-02 12:15

◎朱孟庠

部分清華大學師生為管爺叫屈，拿當年獨台會案來比擬，發表「清華宣言」強調，人類的主要價值在文明，台灣的重要價值在民主，大學不僅要傳承、創造知識，更應該要捍衛台灣這塊土地的價值，捍衛台灣民主與學術自由。

清華大學教師會發起「守護大學基本價值」聲明，有數十名教授參與，包括5名院士及3名前校長，希望捍衛大學自主，呼籲政治勿介入大學校園。（資料照）

由獨台會案體認台灣民主之艱辛

說得如此冠冕堂皇，那麼我們就嚴肅地思考台灣這塊土地的價值究竟是什麼？不妨回顧當年的獨台會案。

獨台會案，發生於199159日，中華民國法務部調查局以四位清大學生，閱讀史明著作〈台灣人四百年史〉並加入獨立台灣會為由，進入國立清華大學拘捕廖偉成、陳正然、陳秀惠、安光政四位學生，連傳道士林銀福五人都可能因違反《懲治叛亂條例》與《中華民國刑法》第一百條的內亂罪，求處唯一死刑。

1991年515日，來自全國各大學的學生罷課並且於台北車站進行靜坐抗議活動，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」，直到520日才撤離，最後在民意壓力下，立法院通過修改《中華民國刑法》第一百條，廢止《懲治叛亂條例》，此五人最終獲判無罪。
1991年5月15日，來自全國各大學的學生罷課並且於台北車站進行靜坐抗議活動，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」。（圖片來源：http://ios20.asdc.tw/，邱萬興 ／攝影）

民主尚未成功，眾人仍須努力

獨台會案後，言論自由的解禁，校園中以台灣歷史文化研究為名的社團於是大量成­立，台灣研究開始如雨後春筍，逐漸深化台灣意識與民主價值。想想1991年解嚴已近四年，那個郝柏村內閣，猶然如此張狂？何況是戒嚴時代？然而現在的年輕人知道這些台灣民族被殖民、被壓迫的歷史嗎？

回顧年輕時參與一波波街頭抗爭運動，至今內心猶然激動。請問：現在這些為管爺叫屈的知識人，台灣民主化的過程，你們當時都在哪？戒嚴時期的打手、抓耙子，現在拿著「大學自治」「黨政軍退出校園」當晃子，還不夠荒謬？拿管案比獨台案，台灣人還沒得失憶症，翻出來只是獻醜，也讓年輕一代更清楚看到台灣民族深沉的苦難與民主化的艱辛，提醒台灣人民：還有那麼多的反動勢力，拒絕轉型正義向前行，民主尚未成功，眾人仍須努力！而我們的歷史教育更要加油啊！年輕人應了解台灣民主化的歷程與困境，才能有正確的歷史觀與判斷力。

假象的校園自治

當新任教育部長吳茂昆決意以快刀斬亂麻，駁回台大遴選會的決議，不予聘任管中閔。管爺才終於打破沉默，在臉書表達憤怒：「我們必將贏回大學自治。」他說：「2018年 4月 27 日是臺灣高等教育的一個轉折點，臺灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子。這是臺灣爭取大學自治歷程中的重大挫敗，教育部的這項決定也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊。」真諷刺！以「大學自治」概括一切不光明，終究不對自己違法事件做出任何說明，最終只在電視媒體放話：怕多說多錯！令人感到不可思議？一位準首府校長，不敢回應輿論對他的質疑？是軟弱？是不光明磊落？還是背後龐大勢力的算計？光憑這點，真難相信他有能力引領臺大並開創新局？綜觀整個事件過程，真符合民主程序？ 

而龍應台更是如喪考妣般的連續發文，她說「這是一個台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期……他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了『大學自主』的核心精神。」看來這批大中國的知識人發狂了，整個遴選過程不容他人質疑這叫民主？既要大學自主又為何要委由21位委員代行 ？那是假象的校園自治大家應記得初選第一階段校務委員的投票結果，與最終遴選委員對管中閔的評價，是有很大的差別。而龍應台等人始終裝聾裝瞎、顛到是非、口不擇言，再昧著良知，借助媒體以煽動民粹，連知識人起碼的格局都沒有。如果遴選委員會認為教育部凌駕於遴選委員會的自治，那麼遴選委員何嘗不是凌駕宰制了台大2063位教師的意志

而龍應台更是如喪考妣般的連續發文，看來這批大中國的知識人發狂了。（圖片截自臉書）

豈能漠視違法，順應國台辦的指示？

回顧台灣近代政治史，最沒有資格談民主追求史的就是國民黨及國民黨豢養的御用學者，過去你們是如何踐踏言論自由踩在台灣人民身上予取予求，今天才是回到正義之軌，依法行事，便瘋狂反撲，說穿了不就是高級的外省人的算計，竟被本土政權搓破而不爽拿「大學自主」當遮羞布黨國時代台灣學界生態，不都是政治正確才可能向上晉升

今天就是要讓你們清楚的知道現在是誰在執政一位國台辦三次出來相挺的台大校長，本土政權能用嗎？ 如果漠視違法事實，而順應國台辦的指示那中國豈不成了台灣的宗主國？台灣人嚥得下這口氣嗎？是的，教育部斷然處決，是留下一個紀錄，那是一項足以載入史冊的光榮紀錄：台灣人不受紅藍脅迫，拉下無賴校長的光榮紀錄。

前台灣史教師

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