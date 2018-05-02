自由開講》以假象的校園自治踐踏民主

◎朱孟庠

部分清華大學師生為管爺叫屈，拿當年獨台會案來比擬，發表「清華宣言」強調，人類的主要價值在文明，台灣的重要價值在民主，大學不僅要傳承、創造知識，更應該要捍衛台灣這塊土地的價值，捍衛台灣民主與學術自由。

清華大學教師會發起「守護大學基本價值」聲明，有數十名教授參與，包括5名院士及3名前校長，希望捍衛大學自主，呼籲政治勿介入大學校園。（資料照）

由獨台會案體認台灣民主之艱辛

說得如此冠冕堂皇，那麼我們就嚴肅地思考台灣這塊土地的價值究竟是什麼？不妨回顧當年的獨台會案。

獨台會案，發生於1991年5月9日，中華民國法務部調查局以四位清大學生，閱讀史明著作〈台灣人四百年史〉並加入獨立台灣會為由，進入國立清華大學拘捕廖偉成、陳正然、陳秀惠、安光政四位學生，連傳道士林銀福五人都可能因違反《懲治叛亂條例》與《中華民國刑法》第一百條的內亂罪，求處唯一死刑。

1991年5月15日，來自全國各大學的學生罷課並且於台北車站進行靜坐抗議活動，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」，直到5月20日才撤離，最後在民意壓力下，立法院通過修改《中華民國刑法》第一百條，廢止《懲治叛亂條例》，此五人最終獲判無罪。

1991年5月15日，來自全國各大學的學生罷課並且於台北車站進行靜坐抗議活動，要求「廢除懲治叛亂條例、反對政治迫害」。（圖片來源：http://ios20.asdc.tw/，邱萬興 ／攝影）

民主尚未成功，眾人仍須努力

獨台會案後，言論自由的解禁，校園中以台灣歷史文化研究為名的社團於是大量成­立，台灣研究開始如雨後春筍，逐漸深化台灣意識與民主價值。想想1991年解嚴已近四年，那個郝柏村內閣，猶然如此張狂？何況是戒嚴時代？然而現在的年輕人知道這些台灣民族被殖民、被壓迫的歷史嗎？

回顧年輕時參與一波波街頭抗爭運動，至今內心猶然激動。請問：現在這些為管爺叫屈的知識人，台灣民主化的過程，你們當時都在哪？戒嚴時期的打手、抓耙子，現在拿著「大學自治」「黨政軍退出校園」當晃子，還不夠荒謬？拿管案比獨台案，台灣人還沒得失憶症，翻出來只是獻醜，也讓年輕一代更清楚看到台灣民族深沉的苦難與民主化的艱辛，提醒台灣人民：還有那麼多的反動勢力，拒絕轉型正義向前行，民主尚未成功，眾人仍須努力！而我們的歷史教育更要加油啊！年輕人應了解台灣民主化的歷程與困境，才能有正確的歷史觀與判斷力。

假象的校園自治

當新任教育部長吳茂昆決意以快刀斬亂麻，駁回台大遴選會的決議，不予聘任管中閔。管爺才終於打破沉默，在臉書表達憤怒：「我們必將贏回大學自治。」他說：「2018年 4月 27 日是臺灣高等教育的一個轉折點，臺灣大學的校史，以及中華民國的歷史，都將記下這個日子。這是臺灣爭取大學自治歷程中的重大挫敗，教育部的這項決定也將因違法踐踏大學自治而被載入史冊。」真諷刺！以「大學自治」概括一切不光明，終究不對自己違法事件做出任何說明，最終只在電視媒體放話：怕多說多錯！令人感到不可思議？一位準首府校長，不敢回應輿論對他的質疑？是軟弱？是不光明磊落？還是背後龐大勢力的算計？光憑這點，真難相信他有能力引領臺大並開創新局？綜觀整個事件過程，真符合民主程序？

而龍應台更是如喪考妣般的連續發文，她說「這是一個台灣百年民主追求史上一個里程碑的日期……他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了『大學自主』的核心精神。」看來這批大中國的知識人發狂了，整個遴選過程不容他人質疑？這叫民主？既要大學自主又為何要委由21位委員代行 ？那是假象的校園自治。大家應記得初選第一階段校務委員的投票結果，與最終遴選委員對管中閔的評價，是有很大的差別。而龍應台等人始終裝聾裝瞎、顛到是非、口不擇言，再昧著良知，借助媒體以煽動民粹，連知識人起碼的格局都沒有。如果遴選委員會認為教育部凌駕於遴選委員會的自治，那麼遴選委員何嘗不是凌駕宰制了台大2063位教師的意志？

而龍應台更是如喪考妣般的連續發文，看來這批大中國的知識人發狂了。（圖片截自臉書）

豈能漠視違法，順應國台辦的指示？

回顧台灣近代政治史，最沒有資格談民主追求史的就是國民黨及國民黨豢養的御用學者，過去你們是如何踐踏言論自由？踩在台灣人民身上予取予求，今天才是回到正義之軌，依法行事，便瘋狂反撲，說穿了不就是高級的外省人的算計，竟被本土政權搓破而不爽？拿「大學自主」當遮羞布？黨國時代台灣學界生態，不都是政治正確才可能向上晉升？

今天就是要讓你們清楚的知道現在是誰在執政？一位國台辦三次出來相挺的台大校長，本土政權能用嗎？ 如果漠視違法事實，而順應國台辦的指示？那中國豈不成了台灣的宗主國？台灣人嚥得下這口氣嗎？是的，教育部斷然處決，是留下一個紀錄，那是一項足以載入史冊的光榮紀錄：台灣人不受紅藍脅迫，拉下無賴校長的光榮紀錄。

（前台灣史教師）

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