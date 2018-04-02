自由開講》這樣的大學還值得唸嗎？

◎鄧鴻源

有位網友問一位擔任大學校長的朋友說：「既然校長不滿意現在的大 學教育品質，那麼貴校是否有任何改善措施以恢復大學的理念？」校 長：「沒辦法！」這位朋友又問：「為什麼會沒辦法？您不是也覺得 當前的大學教育有許多缺點嗎？」校長：「雖然我覺得現行大學教育 有諸多缺點，但是我還是必須繼續做下去，因為其他大學也都是這樣 ，我們學校沒必要跟他校做不一樣的事。」

原來連大學的主政者都知道他們現在所做的一切終究是徒勞無功，可 是他們卻又不敢不繼續做下去，因為他們也不知道該怎麼辦？只能耗 損更多的人力與經費，投入這場大學之間的惡性競爭循環。這不就是 鄉愿、和稀泥的態度嗎？似乎大家都在過「能撈救撈，能混就混」 的日子，即使日子無意義，還是得過下去。 難怪某位電子業老闆曾說：「 許多大學師生都在課堂上假裝教書與讀書，所教所學的卻不實用， 常與社會實際脫節。」

日前中研院又發生一位所長有多篇論文被發現涉嫌偽造， 再次讓台灣學術界斯文掃地。其實近年來， 一些高等學術殿堂已經發生多起論文偽造與抄襲事件， 有一些不學無術之輩充斥，身兼多職，研究多是別人幫他做。 有功勞，自己分一份，出問題，由底下人承擔。競選校長，明目張膽 與企業老闆互相利用，以致大學不像大學，反而成為某企業的附屬機 構，這樣的大學還配稱菁英大學，還有值得唸的價值嗎？

中研院前生化所所長、癌症學者陳慶士的8篇研究論文，被查出涉造假。（圖擷自成功大學網站）

台灣已經沒有人無法念大學，補習班卻沒有減少， 學生與家長壓力也沒有減輕， 這是社會大眾虛榮心與社會福利資源分配不公所造成的結果。 其實許多教授已不像教授，倒像商人或政客，為利益不擇手段， 論文可以偽造或抄襲，研究申請費可以虛報， 競選報名表可以由他人代填，若學經歷有漏填，是別人的錯， 非自己的錯，如此己身不正，又如何教育學生？ 許多老師也學非所用，學歷只是好看而已，觀念跟不上時代。

許多教授如果有看過「富爸爸與窮爸爸」或「有錢人為何想得與你不 一樣」等書，就不會教那些老掉牙的經濟學或金融管理等沒什麼用處 的專業知識，因為這些知識只是教你如何當一位好的上班族， 終生認命幫企業主上班、賣命、領低薪，看不到自己的未來。反之， 前面兩書會教你認清資產與負債的觀念，窮人是以勞力換取金錢， 有如提水桶者；富人則是建立系統或投資，讓系統與金錢幫你工作， 有如建立水管者。如果教授頭腦都沒有跟上時代， 如何教出有新思維的學生？又如何讓他們擺脫低薪的命運？

管中閔自認是台灣計量經濟學「專家」， 政務官內卻無法解決經濟問題，讓國內經濟每下愈況， 以致馬英九的「六三三」支票完全跳票。他對司機自殺一籌莫展， 說連自己也想自殺，狼狽下台後還能回鍋台大任教， 並到處違法兼職與兼課，自己荷包賺滿滿，哪管他人怎麼生活？ 難怪說年終獎金即使被刪除也不在乎！競選校長過程中，漏洞百出， 嚴重違反學術倫理與誠信原則，這樣的人也能在大學任教， 甚至想擔任台大校長，到底有沒有搞錯？受教學生能得到甚麼有用的 東西？對國家經濟的提昇又有幫助嗎？

管中閔自認是台灣計量經濟學「專家」，政務官內卻無法解決經濟問題，讓國內經濟每下愈況，以致馬英九的「六三三」支票完全跳票。（資料照）

學歷不等於能力，態度才能決定高度，選擇比努力重要，只會讀書、 考試、上名校等，並不一定能帶給你成功的人生，只有改變你的觀念 與態度，並選擇正確的平台，學習才是有意義的。遺憾的是， 現在許多大學只是在販賣文憑，教授與學生只是「講光抄」， 販賣無用的知識，無法指點你的迷津，開創你的人生。

總之，多讀書、多學習並沒有錯，問題是讀甚麼書？又學習甚麼？

（大學教授）

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