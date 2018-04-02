自由開講》這樣的大學還值得唸嗎？

◎鄧鴻源
有位網友問一位擔任大學校長的朋友說：「既然校長不滿意現在的大學教育品質，那麼貴校是否有任何改善措施以恢復大學的理念？」校長：「沒辦法！」這位朋友又問：「為什麼會沒辦法？您不是也覺得當前的大學教育有許多缺點嗎？」校長：「雖然我覺得現行大學教育有諸多缺點，但是我還是必須繼續做下去，因為其他大學也都是這樣，我們學校沒必要跟他校做不一樣的事。」
原來連大學的主政者都知道他們現在所做的一切終究是徒勞無功，可是他們卻又不敢不繼續做下去，因為他們也不知道該怎麼辦？只能耗損更多的人力與經費，投入這場大學之間的惡性競爭循環。這不就是鄉愿、和稀泥的態度嗎？似乎大家都在過「能撈救撈，能混就混」的日子，即使日子無意義，還是得過下去。難怪某位電子業老闆曾說：「許多大學師生都在課堂上假裝教書與讀書，所教所學的卻不實用，常與社會實際脫節。」
日前中研院又發生一位所長有多篇論文被發現涉嫌偽造，再次讓台灣學術界斯文掃地。其實近年來，一些高等學術殿堂已經發生多起論文偽造與抄襲事件，有一些不學無術之輩充斥，身兼多職，研究多是別人幫他做。有功勞，自己分一份，出問題，由底下人承擔。競選校長，明目張膽與企業老闆互相利用，以致大學不像大學，反而成為某企業的附屬機構，這樣的大學還配稱菁英大學，還有值得唸的價值嗎？
中研院前生化所所長、癌症學者陳慶士的8篇研究論文，被查出涉造假。（圖擷自成功大學網站）
台灣已經沒有人無法念大學，補習班卻沒有減少，學生與家長壓力也沒有減輕，這是社會大眾虛榮心與社會福利資源分配不公所造成的結果。其實許多教授已不像教授，倒像商人或政客，為利益不擇手段，論文可以偽造或抄襲，研究申請費可以虛報，競選報名表可以由他人代填，若學經歷有漏填，是別人的錯，非自己的錯，如此己身不正，又如何教育學生？許多老師也學非所用，學歷只是好看而已，觀念跟不上時代。
許多教授如果有看過「富爸爸與窮爸爸」或「有錢人為何想得與你不一樣」等書，就不會教那些老掉牙的經濟學或金融管理等沒什麼用處的專業知識，因為這些知識只是教你如何當一位好的上班族，終生認命幫企業主上班、賣命、領低薪，看不到自己的未來。反之，前面兩書會教你認清資產與負債的觀念，窮人是以勞力換取金錢，有如提水桶者；富人則是建立系統或投資，讓系統與金錢幫你工作，有如建立水管者。如果教授頭腦都沒有跟上時代，如何教出有新思維的學生？又如何讓他們擺脫低薪的命運？
管中閔自認是台灣計量經濟學「專家」，政務官內卻無法解決經濟問題，讓國內經濟每下愈況，以致馬英九的「六三三」支票完全跳票。他對司機自殺一籌莫展，說連自己也想自殺，狼狽下台後還能回鍋台大任教，並到處違法兼職與兼課，自己荷包賺滿滿，哪管他人怎麼生活？難怪說年終獎金即使被刪除也不在乎！競選校長過程中，漏洞百出，嚴重違反學術倫理與誠信原則，這樣的人也能在大學任教，甚至想擔任台大校長，到底有沒有搞錯？受教學生能得到甚麼有用的東西？對國家經濟的提昇又有幫助嗎？
管中閔自認是台灣計量經濟學「專家」，政務官內卻無法解決經濟問題，讓國內經濟每下愈況，以致馬英九的「六三三」支票完全跳票。（資料照）
學歷不等於能力，態度才能決定高度，選擇比努力重要，只會讀書、考試、上名校等，並不一定能帶給你成功的人生，只有改變你的觀念與態度，並選擇正確的平台，學習才是有意義的。遺憾的是，現在許多大學只是在販賣文憑，教授與學生只是「講光抄」，販賣無用的知識，無法指點你的迷津，開創你的人生。
總之，多讀書、多學習並沒有錯，問題是讀甚麼書？又學習甚麼？
（大學教授）
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