自由開講》教育部總算做對了！

◎展昭

教育部因誠信與學倫問題，不同意任命管某當台大校長， 統派媒體與人士就開始「起肖」（台語）， 證明其中必有不可告人的文章。

教育部27日召開台大校長管中閔遴選案跨部會諮詢會議，教育部次長林騰蛟說明會議結果，表示台大校長管中閔案將退回台大遴選委員會。（資料照）

他們說，當兩韓正在舉行歷史性的和平會談之日， 台灣卻在大搞民主內戰，一進一退之間，更反襯台灣內耗之可怕。 還說，一個自詡民主進步的政黨，當年也曾參與推動校園民主； 到頭來，卻為了打壓異己不惜自毀形象，踐踏民主法治，把「包容」 和「依法行政」都踩在腳下。對「台獨工作者」的賴清德而言， 為了壯大台獨基業，再怎麼蠻橫都無所謂嗎？

這不是已經很明白了嗎？國民黨不就是學共產黨那一套手法， 假借民主反民主？假借自由反自由？別人可以要求自由與民主， 國民黨人有何資格？如同國民黨本身就是貪腐祖師爺， 有何資格指責人家貪腐？歷史證明， 所有國民黨所說的話都應顛倒看才是正確的， 畢竟從二二八到美麗島事件，從林義雄、陳文成到江南命案等， 國民黨的謊言何止千萬？

管某競選台大校長，過程毫無誠信與利益迴避， 連一般教師升等都不如，哪有選上了才說要放棄黨職與兼職？ 世上哪有公司副董可以參與遴選公司獨董當校長？ 不是如同以前國民黨的萬年國會選總統一樣荒謬嗎？ 也如同那些所謂「八百撞死」一樣，明明自私自利死要錢， 卻厚顏寡恥說是「護憲維權」。只有國民黨人才敢做這種可恥的事， 而不顧忌瓜田李下之嫌。

總之，教育部總算做對了，否則台大名譽恐將毀於一旦。

（教師）

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