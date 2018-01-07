自由開講》台大怎麼會選出這樣的人當校長？！

◎鄧鴻源
台大校長出爐，令人跌破眼鏡，怎麼會選出管中閔？因為一般人認為他是個不食人間煙火的學者，在馬政府內擔任經建會會主委，毫無政績，甚至還鬧出笑話。
台大校長出爐，令人跌破眼鏡，怎麼會選出管中閔？（資料照，記者張嘉明攝）
2013年12月，管中閔在立法院備詢，面對立委揚言刪除其年終獎金，因為其任內經濟始終沒有提升，管中閔霸氣回應「做爺們的怎麼會在乎！」，並接著向媒體說明「爺們就是男子漢！」，獲網友封號「管爺」。如此「大爺」居然能當選台大校長，真是讓人跌破眼鏡！
另一次，管中閔出席立法院會，被問到運匠自殺的事時，先用手搔了搔頭，然後皺眉連續兩次回說，「這什麼問題啊？什麼問題啊？連我都要去自殺了。」管中閔當下回應，被網友批評「冷血」、「標準的馬式回應」。的確這樣的批評滿中肯，畢竟馬一向心態也正是如此。
平心而論，經建會主委是台灣經濟的舵手，台灣經濟搞不好，他是要負最大的責任的。先不管經濟搞差是不是他一個人的責任，作為政務官，本來就該對於最後的成果蓋括承受。台灣經濟就是不好到讓運匠去自殺了，作為經建會主委的管中閔，理論上應該是要感到非常抱歉與難過才對，怎麼會出此言？有沒有一點羞恥心啊？
「經濟」兩個字，在中文裡面的解釋，就是經世濟民，就是要讓人民過得好的學問。結果呢？自稱經濟學專家的管中閔，怎麼會對運匠的死如此冷血？以他在學術界之尊，應該到過不少歐美先進國家參訪，知道人家經濟應怎麼做，才能改善民生，卻一籌莫展，則其經建會會主委是否尸位素餐？台大人怎麼會選出這樣的人當校長？
馬英九總統任內，所用之內閣成員大都來自台大，但又如何？政績還不是一蹋糊塗？否則他黨政軍權力一把抓，兩岸也已全面三通，經濟卻每況愈下，年輕人薪資遠低於扁執政時期，這樣的內閣只是中看不中用，負責經濟的管中閔任內也不知幹甚麼，以致後來草草下台。
如果沒有年齡限制，足堪擔任台大校長的人選應該是李遠哲，他有國際學術聲望，還有別人所沒有的道德勇氣，知道在關鍵時刻挺身而出。再怎麼說，也不應選出如此一位「大爺」當台大校長。
（台大校友）
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