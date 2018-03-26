自由開講》管中閔應出面說清楚，勿神隱

◎鄧鴻源

台灣大學校長當選人管中閔當選後引起軒然大波，台大24日召開2場校務會議，針對管中閔產生的疑義，校務會議投票決定擱置，台大校長一職交給教育部定奪。

管中閔任官職、赴廈大兼職時間對照（資料照）

針對管中閔疑似2005年開始在廈門大學兼職授課一事，台大管理學院認為，管中閔並沒有在廈門大學開設專業課程，也沒有擔任研究生、博士生的指導教授，並不違反教育部制定與公立學校交流的規範。

顯然教育部與台大互推皮球，誰都不願意處理此一燙手山竽。若管中閔到大陸並沒有在廈門大學開設專業課程，也沒有擔任研究生、博士生的指導教授，那麼到哪裡做甚麼？難道只是參加學術研討會或「純粹」做「功德」？那麼廈門大學的師資欄將其列入師資群又怎麼解釋？

筆者認為有兩種可能：一、廈大協助「編劇」：說無聘用之實；二、管中閔偽造文書：依據陸委會，管中閔過去向陸委會申請至大陸講學獲准幾十次，若無聘書，如何通過陸委會的審查？若只是純粹參加學術研討會，需要陸委會的審查嗎？學術會議也不可能連續一、兩個月，而且要參加學術會議，須提出發表論文名稱，不是你隨便說參加學術會議，就可出國，凡是有申請過參加國際學術會議的人都知道。

如今各方資料顯示，管中閔在廈大兼職，呼籲管中閔把事情交代清楚。（爆料者提供）

管中閔至今都沒有對人家提出的疑點做說明，只是不斷在臉書發言，講一些「543」與人家質疑不相干的問題，這樣的人適合當台大校長嗎？按照台大校訓「敦品勵學，愛國愛人」的標準，當校長的人，品德至少應獲得人家的肯定，學術好不好尚在其次，然而管中閔的品德合乎要求嗎？

長久以來，大家只在乎學歷與研究成績，如今，歷經幾次所謂名校教授涉嫌論文偽造事件，大家還會重視這些虛有其表的「成就」嗎？這種只重視表面學歷與研究成績而不重視人品的風氣，影響所及，所有教育方向都走偏了，以致許多人都急功近利，升學主義猖獗，只會比誰成績較好，學歷較高，論文「製造」較多，或哪一校的學生考入名校比較多，忘了教育最重要的是品德。試問，這些表面上學歷與著作十分耀眼的教授，品德能比得上只有小學畢業的陳樹菊與莊阿珠女士嗎？

其實品德只是最基本的要求，台大校長尤其應有道德勇氣，如傅斯年、胡適、殷海光與陳文成等人。尤其是陳文成博士，在那一個戒嚴年代，冒險從美國匯款給美麗島雜誌社，支持美麗島人士的民主運動，回台後卻被警總約談，不幸命喪台大校園，顯然有國民黨潛伏在美國的「抓拔仔」密告之故。陳文成博士當年是數理統計學的明日之星，更有道德勇氣，如果現在還在，應該是台大校長的最佳人選。幾年前有台大師生與校友提議在校內建其銅像時，當時已是國民黨員的管某人，有贊成這樣的提議嗎？陳文成博士曾說：「只有台灣的山才是山，只有台灣的水才是水」，管某人也會這樣說嗎？

以前台大校長是由國民黨中常委圈選，卻從沒有人認為這是政治干涉教育，如今，台大校長有候選人涉及學術誠信問題，比前一任更嚴重，更有許多師生與校友提出合理質疑，請教育部監督，卻被說成是政治干涉教育，到底有沒有搞錯？ 台大每年拿國家那麼多教育經費，能不受政府監督嗎？只是一味強調大學自治，沒有誠信與法治觀念，又如何教育學生？一般大學老師申請升等時，相關人等尚且必須避嫌，為何台大校長選舉可以不必？

總之，管中閔應出面說清楚，勿神隱，否則沒有資格擔任校長；教育部也勿鄉愿，應為納稅人把關，否則台大形象完蛋了。如果這樣的人都可以當校長，那麼上一任校長又何必下台？台大最重要的任務，不是培養只會讀死書、考試或很會「製造」論文的人，而是具有品德與道德勇氣的人，畢竟這是目前台灣社會所最缺乏的。

（台大校友）

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