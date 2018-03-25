自由開講》龍應台到底有沒有搞錯？

◎陳振

據報導，紛擾多時的台大校長任命一事，作家龍應台看不下去了，透 過臉書貼文直指，「問題重點不在於當選人是藍是綠是紅，問題重點 是：我們容許政府如此把手伸進大學治理嗎？」

龍應台透過臉書直指，「問題重點不在於當選人是藍是綠是紅，問題重點是：我們容許政府如此把手伸進大學治理嗎？」（資料照）

龍應台到底有沒有搞錯？畢竟長久以來，都是誰將政治黑手伸進校園 ？誰有特權在大學中設立黨部「招兵買馬」？即使是私立學校，恐怕 也逃不掉吧？以前教官又是擔任甚麼角色？如果沒有加入國民黨， 有誰能在任何公立學校擔任校長？如台大校長一向就是否國民黨中常 會決定的。

龍應台以「野蠻有沒有限度」為題貼文表示，比起貪汙或決策失誤， 破壞制度對國家的傷害更大，「政院介入台大校長任命，是2年來違 法違憲一系列破壞民主制度紀錄裡最嚴重行為。」

這又是「白賊七」，畢竟是誰迫害國家制度最大？如為何以前兩蔣總 統可以連任至死方休？為何國會可以永不改選，直到民眾激烈抗爭才 廢除？為何可以戒嚴那麼久？為何只有兩蔣可以搞獨裁統治？為何國 民黨可以黨庫通國庫？ 政院何德何能介入台大校長任命？台大部分 師生認為此次選舉過程不透明，有舞弊之嫌，請求教育部允許台大再 召開校務會議定奪，以免選出一個不適任的傢伙破壞校譽，有錯嗎？ 如以前蔣介石派貪官陳儀來台接管，種下二二八災難的遠因。

龍應台也以納粹為例，認為台灣不該鬆懈，應該要呵護民主精神和制 度，「奧地利作家茨威格觀察，當納粹剛剛興起時，社會並不注意， 希特勒是個混混，很多媒體和知識分子當笑話看。」

是否龍應台自比為茨威格，而民進黨為納粹？蔡英文為希特勒？未免 太荒謬了吧？龍應台是否能自翻以前的「野火集」，看看誰才是台灣 的納粹黨與希特勒？當年國民黨包山包海，無所不撈，所以兩蔣不需 貪汙，畢竟兩蔣的命令就是「聖旨」，誰敢違抗？所以有非法的十八 趴行政命令，埋下今日反年改紛爭的導火線。當時所謂司法與軍法， 不過是「廁所裡的花瓶」而已。

以前龍應台以社會改革文章著名於台灣，贏得大多數台灣人肯定，如 今似乎智慧每下愈況，與國民黨同一鼻孔出氣，站在大多數台灣人的 對立面，且甚麼事都怪罪在小英身上，可能是出於嫉妒心作祟。



龍應台臉書：



（教師）

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