自由開講》管某真的好「大牌」啊！

台灣大學校長當選人管中閔被踢爆，涉赴中國廈門大學等學校長期違法兼職。（報社合成照／爆料者提供）

◎陳振

台灣大學校長當選人管中閔被踢爆，涉赴中國廈門大學等學校長期違法兼職，時間從2005年起，包含管中閔個人自介、中國網站介紹等，且廈大王亞南經濟研究院也證實，管中閔確實在此授課，並從研究院創始就在，「今年應也會跟往年一般。」

根據爆料者提供，廈門大學的國際學生招生網顯示，2018年提供英文授課專業，文案強調很多教授在海外取得博士學位，可用英語指導博士生，並提供相關學院與博士生導師名冊，而管中閔就被列入廈大的王亞南經濟研究院（WISE）師資陣容中，涉嫌違法兼職。

管中閔被爆中國學校違法兼職 廈門大學：確實在此授課。（爆料者提供）

真的好「大牌」啊！ 一般教授兼課在台灣各大學已經不簡單了，管某居然能跑到中國各大學去兼職，想必外快很多，否則怎麼負得起住宿與交通費？管某是否有向中研院與台大報備？每次去一個多月，是否利用上班時間去？如此腳踏兩條船者，不違反規定嗎？如此資歷是否曾寫在候選校長履歷表中？

前校長楊泮池因為違反學術倫理而被迫辭職，管中閔不只違反學術倫理，遴選前也未申報獨董身份，有欺騙委員之嫌，如今又被揭發在中國多所大學兼課，真是「神通廣大」，台大遴選委員會和台大誠信委員會卻都被蒙在鼓裡，是否笑話？

管某自稱專長「計量經濟」與「金融管理」，然而在馬政府擔任政務官期間，政績乏善可陳，經濟始終沒有提升，面對計程車司機自殺，不思如何解決，也沒有同理心，更說自己也想要自殺，如此尸位素餐的官員不冷血嗎？中國大學請他去教學，對學生又有何幫助？

這些統派人士專門搞政治介入卻反說人家，不可恥嗎？教育部要台大說清楚，難道有錯嗎？

（教師）

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