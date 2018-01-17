自由開講》台大校長理應重選才對！

◎鄧鴻源

台大準校長管中閔過去兼任台灣大哥大獨董一事愈演愈烈，雖然台灣大已經在上周12日發布重訊公告，管中閔的辭任書生效，不過事情並非就此落幕。據知情人士透露，就在12日同一天，同時也是人事案送到教育部的隔天，教育部也發函台大校長遴選委員會，要求遴委會清楚說明此次獨董爭議的經過。

的確很荒謬，哪有當選校長後才辭黨職與兼職的？是否沒有當選就繼續幹？台灣大哥大的老闆是富邦蔡明興，也是台大校長遴選委員之一，管中閔過去兼任台哥大獨董之經歷是否寫在候選人履歷表中？據說表格中有這一項。如果有寫，而遴選委員不計較，則另當別論，如果沒寫進去，是否欺瞞遴選委員？台大是台灣學術龍頭老大，校長選舉豈可如此和稀泥？教育部要求台大提出澄清是對的，否則如果承認其合法性，未免太鄉愿。

台大準校長管中閔（左）過去兼任台灣大哥大獨董一事愈演愈烈，雖然台灣大已經在上周12日發布重訊公告，管中閔的辭任書生效，不過事情並非就此落幕。台灣大哥大老闆蔡明興（右）。（報社合成照）

「管爺」是國民黨高官之一，又是台哥大獨董，年收入據說有五百萬元以上，比其教授薪水還高數倍，這麼棒的兼職經歷是否有寫在其校長候選人履歷中公開讓人參考？如果有寫，而遴選委員之一是台哥大董事長蔡明興沒有利益迴避，則此次選舉是否合法？其他十二名校外遴選委員，是否也因為他透過黨政關係運作，影響部分委員的投票意向，不得而知。如果是如此，則此次台大校長選舉過程並不公允，理應重選才對。

2013年，管中閔在立法院備詢，面對立委揚言刪除其年終獎金，因為其任內經濟始終沒有提升，管中閔霸氣回應「做爺們的怎麼會在乎！」，並接著向媒體說明「爺們就是男子漢！」另一次，管中閔被問到運匠自殺的事時，先用手搔了搔頭，然後皺眉連續兩次回說：「這什麼問題啊？什麼問題啊？連我都要去自殺了。」管中閔當下的回應，被網友批評為「冷血」。如今大家發現，他當時已是年收入四、五百萬元的台哥大獨董，居然講這樣的話，難怪被人批評為冷血。政績不好而下台的人能回去擔任教授，已經令人非議，還能當校長，豈非笑話？

管中閔當經建會與國發會主委多年，經濟搞不好，不說抱歉並設法改善也罷，還說「我都要去自殺了」這種風涼話，不是笑話是甚麼？難怪馬政府的「六三三」諾言始終沒有實現，經濟成長率是歷屆總統最低，年輕人收入倒退回十六年前，馬英九卻沒有實現其薪水減半的諾言，還三番兩次幫自己與公務員加薪，以致政府債台高築，負債是歷屆總統最高，職司經濟發展的管中閔，難道沒有責任嗎？

台大是台灣學術界的龍頭老大，校長理應具有國際學術聲望，無黨無派、不與外面企業有任何利益關係，尤其要有道德勇氣，不畏懼威權，如以前老校長傅斯年那樣，管中閔有符合這些條件嗎？當初校友與部分師生要求學校為陳文成立銅像，以紀念這位為台灣民主而犧牲的傑出校友，管中閔有投贊成票嗎？如果沒有，有何資格當台大校長？道德勇氣的評分理應在學術之上，管中閔有嗎？





（大學教授）

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