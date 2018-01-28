自由開講》反問「管爺」：你懂什麼是「大學自主」？！

◎陳振

面對各界質疑的呼聲，「管爺」反嗆說：「大學自主是不是台灣價值？」可說似是而非。

「大學自主」的前提並非讓一堆校外人士或企業人士來主導大學校長的選舉，而是應由校內老師、學生與行政人員來普選，歐美國家的公立大學都是如此。何況「管爺」是台哥大獨董，彼此有利益關係，選舉時又沒避嫌，連一般大學聘用師資之程序都不如，又如何取信於人？

如同許多人所質疑的是，「管爺」當初擔任台哥大獨董之前是否徵求台大校長的同意？參選時是否將此資歷填入其個人資料中？如果有填入而遴選委員沒計較，則另當別論，否則與李慶安當年隱瞞自己美國籍身分而參選立委有何不同？如果有填這一項，遴選委員會投票給他嗎？當然除了台哥大老闆例外。這樣沒有誠信問題嗎？

此外，「管爺」還是國民黨高官，則當初校友與校內師生建議在校園幫校友陳文成立銅像時，他曾投贊成票嗎？畢竟陳文成是被國府時期的警總所害，國民黨人可能為他平反嗎？如果沒有，又有何道德勇氣可言？

國立大學不比私立大學，由董事會少數人決定即可，畢竟台大每年花上千億公帑，校長聘任即使無法由全民決定，也應由全校師生與行政人員普選才對，豈可用間接代表制，而且是由校外有利益瓜葛的人士決定？台大師生的素質會不如那些人嗎？

台大校訓是「敦品勵學，愛國愛人」，誠信與道德勇氣理當在學術與學問之上。陳文成的言行完全符合校訓，「管爺」曾幫他仗義執言嗎？若沒有誠信又無道德勇氣的人，適合當台大校長嗎？

（台大校友）

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