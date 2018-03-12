自由開講》違法亂政與不公不義是國民黨的「專利」

◎展昭

近來社會熱門事件，如慈湖潑漆案、上校繆德生為反年改摔傷辭世與台大校長選舉舞弊事件，國民黨人就說是民進黨人挑起仇恨與對立，真是如此嗎？

其實國民黨不僅以政治力影響國家主體符號、教育，還有司法，以致許多無辜或異議人士慘遭迫害，至今死得不明不白，還汙衊人家是「皇民」、「暴民」、「匪諜」，不然就是叫人忘掉過去向前看，否則就說人家刻意挑起仇恨與對立 ，卻忘了自己才是仇恨與對立的始作俑者。

中共PROC的國歌是《義勇軍進行曲》，是1935年由民間作詞家田漢與作曲家聶耳所作，本是《中華兒女》電影主題曲。這首歌在抗日戰爭時期已經很流行，尚且被國民黨戴安瀾將軍選定為該師軍歌。而中共的黨歌是國際歌，是法國人為所有勞工階級爭平等所寫的。其國旗與黨旗也不同，人家國旗是五星旗，黨旗則是斧頭加鐮刀，代表工農階級至上。此外，北韓的國歌、國旗與其黨歌、黨旗也不同，如北韓的黨旗有斧頭、鐮刀和筆，代表工農與知識份子階級至上。換言之，中共與北韓，其國與黨的所有政治圖騰尚且不同。

反觀阿歐西（ROC）的國歌與黨歌，居然都是同一首，是黃埔建軍時的黨歌！本來ROC國歌是《卿雲歌》，國旗是五色旗，1928年國民黨北伐成功後，國旗改為目前我們所用的有國民黨黨徽的旗幟，實在很不像話，這不是家天下與黨天下又是什麼？為何中共與北韓上不敢做的事，國民黨可以這麼大辣辣的做？1940年，國民黨中常會少數黨官還做成決議，將自己總裁尊奉為阿歐西「國父」，是否更荒唐？如果可以，民進黨、台聯與其它政黨為何不能這麼做？可見國民黨是一個自私自利又野蠻的政黨。

比較PROC與ROC，國民黨可說比共產黨還不民主，卻老是說自己代表「自由」中國，是否神經錯亂？台灣又與阿歐西何干？促轉會已經公布國民黨秘密史料顯示，當年連老蔣都承認台灣只是阿歐西接受盟軍委託之託管地，開羅宣言如果有法律效率，老蔣何出此言？為何國民黨還在自欺欺人說台灣是阿歐西合法領土，然後強迫台灣人接受他們所有的政治圖騰？

比較PROC與ROC，國民黨可說比共產黨還不民主，卻老是說自己代表「自由」中國，是否神經錯亂？

不久前，台大社會學老師李明璁出問卷問學生哪一首歌是世上最難聽的歌，結果百分之九十以上都說是阿歐西國歌，台大學生尚且如此，何況其他學校學生與社會大眾？許多人甚至至今都不知國歌與國民黨黨歌是同一首，這難道不是國民黨的「傑作」嗎？國旗也是很荒謬，世上哪有國家的國旗有某一黨黨徽的？連共產黨都不好意思這麼做，國民黨怎麼這麼不要臉？

其實不只國歌是如此，許多各級學校校歌也是這樣，歌詞中無不充斥許多黨國意識形態，無論是歌曲或歌詞都難聽得要死，這樣能培養活潑的學生並啟發他們優美的心智嗎？許多明星學校自稱自己教育崇尚自由民主與獨立思考，可是為何對於充斥校園的黨國圖騰視而不見，聽而不聞，且習以為常？除了黨國意識形態的校歌外，校門口至今還有殺人如麻的獨裁者銅像，這樣的教育是否正常？即使自己學生每年考上多少一流學校、得過多少國際數理比賽大獎又如何？只會讀書與考試但缺乏明辨是非與道德勇氣的師生算菁英嗎？這樣的學校又算菁英學校嗎？

長久以來，國民黨以政治力影響教育至深且鉅，如今有幾位台大前校長與一些教授卻說，教育部與小英政府以政治力干涉校園自治，不是自打嘴吧嗎？台大經費來自全民納稅錢，如今台大校長選舉有嚴重瑕疵，「管爺」有國民黨黨職與大哥大獨董兼職，有權又有錢，選前沒有坦誠以告，過程又不避嫌， 連一般各校與各系聘任師資的誠信都不如，何況地位崇高的台大校長？教育部有為納稅人把關的責任與義務，豈可和稀泥當鄉愿之政府單位？

國民黨的社會福利也不公不義，只圖利軍公教族，其他人自生自滅不足惜。為何月退領四萬以上無法生活，那麼其他人月退領不到兩萬怎麼辦？為何許多上班族月薪還不如天天星期天的軍公教族群？軍公教族群對國家與社會的貢獻就比別人「偉大」嗎？或許剛好相反吧！如：有軍人在軍中虐小兵致死、 洩密叛國、 盜賣軍品或騷擾女下屬，有公務員貪污舞弊或洩密被判刑確定，有女校長年休十個月以上，有教授與校長偽造論文或假公濟私A公帑等，這些人大都能爽退，這樣叫做「偉大」與「貢獻」嗎？區區一位只有國小學歷的賣菜婦女陳樹菊，就將這些具有高學歷的「偷雞摸狗」之輩一網打趴！

國民黨的社會福利也不公不義，只圖利軍公教族，其他人自生自滅不足惜。（資料照）

總之，違法亂政與不公不義是國民黨的「專利」，國家要正常化，讓民眾與年輕人有希望與未來，就必須效法德國與波蘭等國確實落實轉型正義。首先制定一首真正代表台灣的國歌以凝聚民心，其次撤走所有獨裁者銅像，第三沒收所有不法黨產，用在照顧最需要的人身上。

（教師）

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