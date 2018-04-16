自由開講》管某為何有恃無恐，以拖待變？

◎郭靖

教育部長潘文忠日前向行政院提出辭呈，立法委員張廖萬堅今（ 16）日上午於立法院指出，教育部政務次長姚立德與蔡清華， 也已跟進請辭，目前正在等待新的人事命令公佈， 教育部方面也證實2位政次請辭的消息。

很明顯，教育部沒有擔當，可能擔心被告，退休金不保， 主因是司法偏藍的人居多，從扁案與馬案的雙重標準可以看出來。 不要跟我們說司法有獨立或多公正，恐怕連豬都會偷笑。 雖然政黨輪替，許多公家機關高級官員還是偏藍的居多， 對管案不敢斷然處置。所以許多人說，司法改革所有改革的火車頭， 沒有司改，沒有讓一些不公不義的司法官滾蛋，其他改革都是空談。 德國統一，東德法官為何全被解職，重新招聘，不言可喻， 然而小英所任用的兩位司法首長又何用？浪費人民的選票！

因此管中閔有恃無恐，以拖待變，不願意主動出面澄清， 完全沒有一個大學校長應有的格局與應變的能力， 如何帶領台大邁向未來，追求卓越？其實無論是人家指控的哪一條， 都是大學校長最起碼的標準。前台大楊校長只因底下人論文造假， 就需自動下台，管中閔論文涉嫌抄襲、誠信申報問題、利益迴避， 以及是否違法兼職與兼課等，都沒有給大家一個合理交代， 又如何擔任一校之長？

誠如賴院長所說，大學的校長在社會地位是非常崇高的，台大校長更 為國人所敬重，但是很可惜，這次遴選，是百年來問題最多的一次， 但是當事人不願意說明，遴選委員會也不願意解釋，甚至校務會議不 願意調查與處理，所以時間一個耽擱，就已經三個月了。台大不處理 ，讓教育部收拾爛攤子，可見台大有許多人沒有擔當，寧願將錯就錯 的心態十分可議，讓人對台大失去尊敬。

憑良心說，管某人無論是學術或從政，都沒有令人肯定之處，而且開 口閉口常自稱「爺們」，更是令人吐血。不要說校長，一般有涵養的 教授都不會這樣高傲。筆者十分納悶，台大有些師生與遴選委員，似 乎從來沒有在看新聞報導，否則怎麼沒有注意到管某人當時在立法院 的言行？如「爺們都快要自殺了！」或「爺們哪會在乎（年終被刪） ？」搞不懂台大怎麼有這樣的教授，更納悶馬英九怎麼會用這種人當 政務官？

現任內政部部長雖然也被指控有到大陸兼課，但是人家能誠懇提出說 明，管中閔有嗎？只是在臉書胡謅，不然就是由助理代言， 這是面對問題、解決危機的態度嗎？以後如果出現類似問題， 是否還是一樣做「縮頭烏龜」？以前滿清與國民黨的官員就是如此， 因為都深諳「厚黑學」之道。據說管中閔認為出面說明是「 作賤自己」，可能是逃避現實的藉口吧？或仍然是「爺們」的心態？

潘文忠如果能將此事處理好再辭職，以示秉公處理，不戀棧位，必將 留下一道漂亮身影，可惜的是，如同台大的校務會議，並沒有擔當。 有人懷疑，可能教育部有些前朝留下的官員反對他，讓他左有為難， 只好辭職。國民黨人說他「卡管」，有如「白色恐怖」，真是笑話。 若說這叫「白色恐怖」，真叫眾多白色恐怖受害者的家屬情何以堪？

國民黨人說他「卡管」，有如「白色恐怖」，真是笑話。（資料照）

總之，管中閔應效法內政部葉部長出面說明原委，莫做「縮頭烏龜」 ，老是在臉書發表一些「五四三」不著邊際的議論， 自以為是高高在上的「爺們」，否則相關單位應當機立斷處理。 其中，小英的司改是關鍵。

（教師）



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