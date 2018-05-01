自由開講》管中閔不再具被遴選資格？！

◎朱孟庠

教育部林騰蛟次長和吳茂昆部長對管中閔是否還具遴選資格的說法不同。林騰蛟指出，教育部要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段，並依序完成3階段程序。不過管中閔並未被排除資格，可與其他候選人一起重新回到初審階段。這意思是台大要回到校長候選人被推薦的資格初審階段。但教育部長吳茂昆卻表示：教育部尊重大學自治，但如果台大又把管中閔列為候選人，這就不行啊！台大必須要依法適法作出處理。

教育部長吳茂昆表示: 教育部尊重大學自治，但如果台大又把管中閔列為候選人，這就不行啊！台大必須要依法適法作出處理。（資料照）

遴選委員會已失去社會公信力

台大遴選委員會的托辭：「管中閔自去年４月受聘為台灣大哥大的獨立董事、審計委員及薪資報酬委員等，台大歷經數個月的校內程序，至去年10月２日才發文同意管中閔以上兼職，當日恰好為遴選作業截止日，而管中閔是於遴選截止後，才接獲學校同意其兼職的通知公文。」所以遴選委員會沒有失職？已經兼職近半年，遴選委員會都沒有人知道？而同樣的遴選委員，再重來一次？那麼社會公信力在哪？先不說那明顯不守法、走漏洞的官官相護之惡質狡辯，僅就管中閔違法兼職再先，事後管爺及台大又不理睬教育部在後，就可看出整體的態度是多麼傲慢，而今賴內閣既已將一切程序都走完了，試問教育部為何不可斷然抉擇不予聘任？而管既已喪失資格，又如何可以再參選？

讓管重選等於是替其漂洗

三階段都重來？林騰蛟此言差矣。遴選委員會已沒公信力。若仍讓管爺再參加，那不表示管中閔的資格沒問題？難道在學術倫理、副董選獨董、違法兼職……這些都已無慮？而遴選委員會也沒過失？而遴選辦法也完備？如果一切重頭再來一遍，那麼請問教育部，此案問題究竟在哪？如此不真的坐實了「卡管」之嫌。替管爺漂洗嗎？

從學術倫理、從法律層面、道德維護，管中閔都應該是沒有資格再參與遴選！如果不合法的管案還可以重新再來，不就表示管爺是蒙冤？賴內閣絕不可縱虎歸山，如此必然是後患無窮，撕裂族群更深。更何況同樣的遴選委員會，又怎會自打嘴巴？若又再把管爺選出來，台灣人民能服氣嗎？

國台辦背書的管校長，意味了什麼？

中國國台辦發言人安峰山之前在例行記者會上表示，管中閔沒有在廈門大學擔任教職，沒有開設專業課程，也沒有擔任碩士或者博士生的指導老師。（資料照）

對敵人仁慈，就是對自己殘酷。放水，等於是讓管中閔以「清白之身」再選，若這位國台辦背書的管校長真選上了，這意味了什麼？中國真成了台灣的宗主國？吳部長快刀斬亂麻，確實讓龍應台等喜歡這位國台辦指定的台大校長的藍丁們，氣到瘋狂而口不擇言，台灣人民這也才終於出了一口氣。未來期待教育部將台大案認真檢討，重新審視遴選過程中每一階段可能的瑕疵，強化大學校長遴選辦法，防範未然於先，才能彰顯公信力於後。

（李登輝民主協會顧問）

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