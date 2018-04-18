自由開講》讓中國明白現在到底是誰在執政

日前中國國台辦發言人安峰山（左）在記者會上表示，管中閔（右）沒有在廈門大學擔任教職，沒有開設專業課程，也沒有擔任碩士或者博士生的指導老師。前教育部長潘文忠（中）。（資料照）

◎朱孟庠

教育部長潘文忠請辭：「我意識到，如果我繼續留在這個位置，政治操作就不會停止。在幾經思考之後，我決定離開教育部長一職。我希望，所有的政治操作都能因我辭職而止，讓本案回歸到單純的校長遴選程序及當選人身份適格的討論。」

十七日傍晚行政院宣布由吳茂昆接任教育部長，立委鍾佳濱表示：「實際上管教授是否違法兼職，只需要循部內認定即可，最多也是由人事處作出適法性的處理，而非必要由教育部長介入解決。」

管爺最大的問題，當然是人格傲慢，錯誤都是別人政治打壓的「卡管」，利益則永遠都是自己應得而「委屈」。（資料照）

此案背後的「政治操作」是由教育部人事室就能解決的問題嗎？潘文忠搞不清楚整件事就是政治鬥爭？管爺最大的問題，當然是人格傲慢，錯誤都是別人政治打壓的「卡管」，利益則永遠都是自己應得而「委屈」。從事後危機處理觀之實在無能，出事後就躲著放砲開冷槍，指控不讓他上任就是仇恨、族群鬥爭。此人信用已破產，完全不具教育人的素養，焉能擔第一大學校長之重任？ 台大校長事件其實法律層面已清楚，本文要談的是人格之外，本案本就是紅藍精心策畫的反攻戰略，台大是必需強攻之灘頭堡。

看看管的後台多麼悍！明明是破壞國家用人的典章制度、踐踏法律，但一切不管就是要來硬的，藍委先抓內政部長葉俊榮作墊背，一口氣要清查19位學界政務官；又拿教育預算要脅，天天要部長來立院報告。現在看來就算管爺想下來，後台都不肯。以「卡管」「政治操作」模糊違法事實，連國台辦都急得跳出來幫管中閔背書！看來台大事件本就是台灣與中國的政治角力，是中國勢力的反撲，一場指標性的殊死保衛戰。不是政治是什麼？

藍委先抓內政部長葉俊榮作墊背，一口氣要清查19位學界政務官；又拿教育預算要脅，天天要部長來立院報告。（資料照）

事務官出身的官僚，不諳政治，自然政治能力不足，無力處理原就是政治角力的台大案，先是瞻前顧後不能果斷處理，藍營和中國當然伺機反撲，最終不耐政治鬥爭的部長，則是心力交瘁走人了事。令人不解是民進黨政府和立委都是政治老鳥，卻讓教育部長對付一群狼，沒有後援？徒讓對手安個「卡管」不力而下台的笑匾？而今還說丟給人事室就能處理了？沒有人想當壞人，新政府的擔當在哪？

法律層面早就很清楚。明眼人不說假話，這當然不只是單純的校長選舉！本就是中國與台灣的政治角力！所以別讓教育部單打獨鬥。那麼蔡政府就必須硬起來，本土政權就是寸土不能讓！讓中國明白現在到底是誰在執政？而葉俊榮部長若也同樣曾在中國兼職，那麼就立即辭職，台灣意識不足也不必擔此重任，至於吳茂昆若真領著台灣中研院的薪水當中國科學院的顧問，也不必當教長了。難道要將台灣的研究成果送給中共？我們真希望蔡政府慎選政務官，並拿出魄力，

至於吳茂昆若真領著台灣中研院的薪水當中國科學院的顧問，也不必當教長了。（資料照）

認清台大事件的政治效能，速戰速決，國家不能被學閥綁架，找出證據就理直氣壯斷然痛擊，政治戰鬥根本鄉愿不得！

（李登輝民主協會顧問）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com