自由開講》大學自治：神話變口號？

◎翁達瑞

教育部駁回台大校長遴選結果後，原本獲選的管中閔立刻在臉書發文，抗議教育部干預台大校務，宣稱要找回失去的「大學自治」。學界隨即有人串連響應，高喊大學自治的口號進行政治動員。

針對台大校長遴選案，29日台大校園有人發起繫黃絲帶行動，校門口也出現白布條。（資料照）

在台灣，大學自治是個從不存在的神話。從招生名額，系所存廢，到預算編列，台灣的公立大學一直都在教育部的掌控之下，從未有過校園自主。既然大學自治從來都不存在，管中閔又要如何找回「失去的」大學自治呢？

就算大學必須自治，那又應該由「誰」來治呢？學生，教授，校友，政府，社會，或當中的任何組合？企業的主體是股東，經營者要對投資人負責。政府的主體是國民，因此官員要對選民負責。可是大學的主體「妾身不明」，校長應該對誰負責呢？

經過幾百年的演進，歐美大學已創造了一個獨特的治理機制，也就是「校務董事會」，或名稱不同但功能相當的組織。以美國的州立大學為例，大約有一半的校董由州長任命，因為州政府提供最大比例的預算。其餘校董則來自社會賢達。私立大學的治理機制類似，但沒有政府任命的校董。除了常見的社會賢達，還增加了具有「捐、募」款能力的要人。

在這個治理機制下，歐美大學的校務運作無法避免外界的干預，包括校長的選任。任何大學校長出缺，校董會先核准「遴選委員會」的成立，並聘任最終出線的候選人。在遴選過程中，各方勢力會透過他們舉派的校董左右校長人選，而校董會最後的決定也要符合各方的期待。

如果歐美大學都無法關起門來選校長，管中閔等人要找回什麼大學自治？何況台灣的公立大學屬「公務機關」，不是設有校董會的「獨立法人」。教育部介入台大校長遴選固然可議，但主管機關把手拿開之後，又有誰能為台大校長的聘任把關？

以這次台大校長遴選為例，管中閔一路神隱，拒絕面對外界的質疑。台大校方也一再迴避，包括遴選委員會淡化獨董爭議，學倫會裁定抄襲不成案，校務會議擱置學生提案等。由於缺乏外部的制約，台大「自治」反成為台大「亂治」，甚至是台大「專制」。

台大的預算來自稅金，學費，與捐款，本來就要接受外部監督。作為最大「金主」的教育部，順理成章扮演台大的上級單位，並成為這次校長遴選的把關者。問題是，教育部並非台大唯一的金主，卻獨攬台大校長聘任的權力。

因此，台大所面臨的治理困境，不是校園自主不夠，而是外部監督不平衡。這個困境也存在於其他的公立大學。如果管中閔等人真正關心台灣的高等教育，他們應該發動一場大學治理的改革，讓所有公立大學「法人化」，透過多方勢力組成的校董會，接受社會對校務的監督。

令人遺憾的是，包括管中閔在內的台灣學界「菁英」，卻把大學自治這個從來都不存在的神話，當作廉價的政治動員口號。由於他們的反面作為，大學自治已從「神話」變成「口號」了。

（北美商學院教授）

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