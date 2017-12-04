胡，怎麼說》雙面戰狼，雙重標準，反常為妖...

峇里島阿貢火山爆發，台灣親中媒體卻硬將火山灰往台灣臉上抹！（美聯社）

峇里島阿貢火山爆發，火山灰掃的台灣政府滿臉灰？非也，只因台灣親中媒體硬將火山灰往台灣臉上抹！它們大肆宣揚中國派包機接回滯留峇里島的中國遊客，反批台灣政府無能。

中國派四架包機接回1000多人，不到中國客的1/10，主要目的是宣揚國威而非救人，滯留峇里島的近6、7萬各國遊客，因沒有立即危險，大都陸續轉到他處安全離境，即是明證。

中共十九大前那部中國最火的電影「戰狼2」，操弄的是民族主義中國夢的「雖遠必救」，根本是「虛」。（法新社）

中國此舉，彷彿依稀中共十九大前那部中國最火的電影「戰狼2」，操弄的是民族主義中國夢的「雖遠必救」，根本是「虛」。

清退低端則是「實」，中國當局以粗暴手段，驅逐北京等大都市的低端人口，遭當局打為低端人口的農民工等，在零度低溫寒冬中，被趕出家門，流離失所。

在一黨專政下，中國媒體對低端人口遭清洗的殘酷事件，報導都被清洗過了；台灣的親中媒體竟也被塵霾遮蔽眼睛，他們不是眼睛看不見而是腦殘，被專制中國夢殘了腦，醉在中國夢中，忘了自己是誰。

中國當局以粗暴手段，驅逐北京等大都市的低端人口。（路透）

冬月北風南吹，中國北方塵霾大量凌空，台灣也籠罩在中國塵霾中。本土塵霾（汽機車、工廠、電廠、揚塵等），加上中國無孔不入的塵霾，最近幾天台灣的空品不佳，引發民怨。

無法呼吸新鮮空氣，民怨有理，但親中媒體操作的卻是，佔台灣空汙三成以上的中國塵霾不見了，只大力批判火力電廠，更怪罪到廢核電，只見反核的、擁核的、藍的、綠的，一起大罵空汙，大罵政府無能、廢氣殺人云云。

他們渾然忘了自己過去的主張、做了多少錯誤決策，後果都由現在承受，好像罵現任政府就可減汙、電就會平白生出、就可為過去卸責，真是反常為妖哉...。

從關渡地區遠眺淡水河對岸，只見左岸一片灰濛濛，岸邊建築物已被霧霾掩蓋。（資料照，記者朱沛雄攝）

民進黨政府急推廢核電政策，未做好電源及空品等規劃，今年夏天先受熱浪考驗，冬天又受空品考驗，當然必須概括承受所有批評。但解決空汙必須從源頭著手，境內境外都要減汙，中國來的塵霾必須從中國減，當然要向中國要求，親中媒體卻訕笑，簡直比中國官媒還護中國，反常為妖哉...。

從清退低端、峇里島包機兩事件看中國，它是一頭雙面戰狼！高端、低端，大致以「習近平新時代中國夢」為劃分標準，無論人或企業，被認為有助中國夢則高端，否則即為低端。低端必清、包機必派，就是這個標準的產物。

台灣的親中媒體竟沉淪墮落去依附雙面戰狼意識形態的尾巴，「中國什麼都對、台灣什麼都錯」，正是他們的邏輯、雙重標準，反常為妖哉...