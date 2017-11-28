胡，怎麼說》習近平新時代「清退低端，紅黃藍...黑！」

中共十九大熱炒，中國夢發燒，猶在半夢半醒間，零度下的中國皇城北京，兩個事件烈烈燒起，一是紅黃藍虐童，一是清洗低端。

這兩個事件各自獨立，卻同時曝露專制權力宰制的無情與殘酷，揭露所謂習近平新時代對人民的沉重。而且只有在一黨專政、一人集權的中國才會如此，可說都是有「中國特色」的不幸事件。

清退低端，就是中國在政策上把低收入、低學歷、低貢獻度等的底層人口（主要是農民工），從大城市「清洗」出去，北京是中國皇城，權貴高端人士所居，怎容低端人口（即打入賤民階級）混雜其間？

現任中共北京市委書記蔡奇是習近平嫡系人馬，一年之間三級跳，十九大進入中共中央政治局。中共當局設定北京市人口規模2300萬人以內，人口品質講究高大上（高端、大氣、上檔次），低端人口被清退的命運就這樣被決定。

北京大興區違建戶一場大火，19人死亡，都是低端外來人口。（法新社）

本月18日北京大興區違建戶一場大火，19人死亡，都是低端外來人口，大火之後，北京當局「清退低端」政策迅速執行，斷水斷電、破門趕人、拆屋毀家...，零度下的北京，至少數萬人頓失家園、流離失所，在寒風中哀哀無告，還有數十萬人命運未卜。

專制政權更可怕的是封鎖，有正義感的人士抨擊清退低端違憲違法違人性的連署書，在網路等所有媒體被秒刪，連官媒央視評論指出政策執行講力度、也要講溫度，也遭下架，清退低端的背後靠山是誰，已不言可喻，於是人人噤若寒蟬....。

中共靠工農起家，農民工對中國經濟及建設發展有重大貢獻，像京奧場館鳥巢等就有大量農民工參與，現在，中國夢飛起來了，農民工利用完了就被清洗，這就是專制政權的冷血無情鐵手殘酷。

紅黃藍是中國暴興的幼兒教育集團，十多年就發展出連鎖園及店1000多家，9月更在美國紐約證交所上市，本月在北京的爆出虐待、餵不明藥、打不明針、甚至性侵幼童等駭人聽聞事件。

紅黃藍在北京爆出虐待、餵不明藥、打不明針、甚至性侵幼童等駭人聽聞事件。（法新社）

送孩子到紅黃藍的大都是中產階級，一胎化的時代，孩子是寶貝，事情爆出後，震驚全中國，家長憤怒驚恐莫名，到處申訴求真相，但中產階級碰到一黨專政，卻與被清洗的低端底層一樣，消息遭中共當局嚴密封鎖，小道消息流傳遭嚴辦，有消息指稱紅黃藍的靠山是中共高層，雖不一定都是事實，但紅黃藍為何如此神通廣大？則公認其靠山鐵定很硬很高權很大。

紅黃藍是色彩的三原色，混在一起就成黑。新時代中國特色專制政權的可怕，就是把各種中國夢造的很亮麗，合起來對人民則是一片黑！