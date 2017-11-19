胡，怎麼說》中國是世界最大民主國家...我呸！

中共一黨專政下，真的無奇不有，什麼光怪陸離的事都會發生，中國共產黨機關雜誌「求是」，最近刊出一篇「中國才是世界最大的民主國家」，這簡直是無恥無極限！馬屁無極限！笑話無極限！

我呸！我呸！我呸呸呸！除了這樣一呸再呸，實在想不出怎麼回應才是。

中國共產黨機關雜誌「求是」，最近刊出一篇「中國才是世界最大的民主國家」。（擷自「求是網））

民主，最簡單而根本的定義就是「主權在民」，而中共「一黨專政」，完全站在民主對立面，除非民主二字倒寫，否則，再發表十億篇馬屁無極限的文章，也無法使中國變民主國家。

問題在中共黨媒怎會出現這樣無恥成笑話的文章？應該不是出於習近平的指示，而是一黨專政、一人極權的專制必然後果。

北京外國語大學黨委書記韓震。（擷自百度百科）

就如同毛澤東獨裁統治時代天大地大、爹親娘親、千好萬好，都不如黨、毛、社...那樣，中共十九大之後，習近平一人獨尊，上下吹起一片「頌聖」風，更藉頌中國頌習，那位共黨幹部韓震，眼看好辭兒都被別人先用了，別出奇招稱頌中國是世界上最大民主國家，卻成了最大反諷，想在中國臉上貼金，卻金漆掉滿地，反讓專制的糞土之牆現形。

再看一、二小事，最近七位中國官派學者在美國加州大學戴維斯分校成立共黨支部，為互相監視不意外，其理由竟是「共同抵禦國外各種負面思想入侵」，這就怪了，有那麼偉大的習近平思想武裝，中國又自稱世界最大民主國家，怎麼會怕外國思想入侵？怕被民主演變？

中國U20國家隊前往德國踢友誼賽，有觀眾在場上揮舞西藏的「雪山獅子旗」，中國球員見狀表達抗議，還一度離場，中國隊最後則以0比3慘輸。（法新社）

再看，中國U20國家足球隊到德國比賽，只因觀眾揮舞代表圖博（西藏）獨立精神的雪山獅子旗，竟憤而退場抗議，後來雖再上場，戰力卻變軟腳而大敗。

原來，中國很大卻很怕民主、中共專制很硬卻很脆弱！