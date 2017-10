胡，怎麼說》「我已見過未來」？當未來成現在...

「我已見過未來,它行的通!(I've seen the future, and it works.)」這是1917年俄國共黨10月革命成功後,美國名記者、公共知識分子斯蒂芬斯(Lincolin Steffens)訪俄回國留下的名言。

他在14年後的回憶錄,更大讚俄共獨裁政權及計劃經濟,優於西方民主政治及市場經濟制度,他指稱,蘇維埃政權由受過訓練的少數人領導,以科學方式重新安排經濟力,先帶來經濟民主,最後達成政治民主。

百年世事,不勝唏噓!

斯蒂芬斯自稱見過的美好「未來」,當未來成了「現在」,卻証明是徹底失敗崩潰的結局。這句話也成了最大的反諷,當然,他是見不到自己預言的失敗了,不必接受歷史事實的無情嘲弄。

蘇聯共黨政權雖曾得意於一時,但在1989年全面失敗而崩潰,政治專制獨裁權力過度集中的大問題,以及計劃經濟造成生產力大幅落後,被認為是蘇聯崩潰的根本要因。

俄國10月革命百年後的2017年,又是10月,中國共產黨19大,中國媒體全面狂吹「中國特色的社會主義」的優越,還稱「中國式民主」優於西方民主,更反批西方民主制度是老化、「正在失效的政治制度」,若不想徹底崩潰,就必須推倒重來,向中國看齊。

那些話語簡直就是斯蒂芬斯「我已見過未來」的翻版,只不過當時是他國人在讚俄共,中共則是自吹自擂。若中共真的自信滿滿,就不必搞「我已見過未來」式吹擂。

其實中國在毛澤東時代,就已經歷蘇聯老大哥式獨裁統治的嚴酷,所謂社會主義的優越性結果當然也是失敗,現在又來了,即使加上「中國特色」,仍是換湯不換藥,即使經濟一時能擴張,即使有現代科技的網路嚴管嚴控來輔助獨裁,即使習近平權力集中能達到頂峰並大力打貪腐,也不過是延緩崩潰時間吧了。