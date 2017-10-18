胡，怎麼說》「我已見過未來」？當未來成現在...

「我已見過未來，它行的通！（I've seen the future, and it works.）」這是1917年俄國共黨10月革命成功後，美國名記者、公共知識分子斯蒂芬斯（Lincolin Steffens）訪俄回國留下的名言。

他在14年後的回憶錄，更大讚俄共獨裁政權及計劃經濟，優於西方民主政治及市場經濟制度，他指稱，蘇維埃政權由受過訓練的少數人領導，以科學方式重新安排經濟力，先帶來經濟民主，最後達成政治民主。

百年世事，不勝唏噓！

斯蒂芬斯自稱見過的美好「未來」，當未來成了「現在」，卻証明是徹底失敗崩潰的結局。這句話也成了最大的反諷，當然，他是見不到自己預言的失敗了，不必接受歷史事實的無情嘲弄。

蘇聯共黨政權雖曾得意於一時，但在1989年全面失敗而崩潰，政治專制獨裁權力過度集中的大問題，以及計劃經濟造成生產力大幅落後，被認為是蘇聯崩潰的根本要因。

俄國10月革命百年後的2017年，又是10月，中國共產黨19大，中國媒體全面狂吹「中國特色的社會主義」的優越，還稱「中國式民主」優於西方民主，更反批西方民主制度是老化、「正在失效的政治制度」，若不想徹底崩潰，就必須推倒重來，向中國看齊。

那些話語簡直就是斯蒂芬斯「我已見過未來」的翻版，只不過當時是他國人在讚俄共，中共則是自吹自擂。若中共真的自信滿滿，就不必搞「我已見過未來」式吹擂。

中國媒體全面狂吹「中國特色的社會主義」的優越，還稱「中國式民主」優於西方民主，簡直就是斯蒂芬斯「我已見過未來」的翻版，只不過當時是他國人在讚俄共，中共則是自吹自擂。（美聯社）

其實中國在毛澤東時代，就已經歷蘇聯老大哥式獨裁統治的嚴酷，所謂社會主義的優越性結果當然也是失敗，現在又來了，即使加上「中國特色」，仍是換湯不換藥，即使經濟一時能擴張，即使有現代科技的網路嚴管嚴控來輔助獨裁，即使習近平權力集中能達到頂峰並大力打貪腐，也不過是延緩崩潰時間吧了。