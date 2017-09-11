胡，怎麼說》哀哉！岳陽樓恥記（李明哲被認罪記）

李明哲現身在中國湖南省岳陽市中級人民法院。（取自直播）

◎胡文輝

習大帝元年秋，NGO工作者李明哲，被中國政府非法拘押「被失蹤」177天後，在岳陽中級人民法院首度開庭，當庭「被認罪」，檢察官都還沒有問完話，李明哲就開始背誦他的「犯行」，還五度反覆背誦，惟恐天下不知...。

予觀夫岳陽中級人民法院11日的審判實況，簡直比公然刑求恐怖百倍...。

看著李明哲在中共專制威迫折磨的悲慘遭遇，以及身為被擄囚犯人格被泯滅的無奈，這篇寫專制之惡的「岳陽樓恥記」，寫到這裡已「臨表涕泣，不知所云」。

二十一世紀的今天，竟還有這種野蠻政權，公然幹出這種野蠻的事，更惡質的是，除了被認罪（顛覆國家政權罪）、公開自我羞辱，還強迫李明哲讚揚非法拘押他的中國進步發展、文明辦案、保障他的人權云云。

這當然都是中國當局寫好劇本、強迫演出的，但即使大家一看即知背後是怎麼回事，中國當局竟這樣赤裸裸就硬上，呈現野蠻主義的狂潮、專制政權的恐怖，寫下人類文明的恥辱印記，哀哉！

開庭認罪後，台灣人權工作者李明哲與妻子見面交談。（中新社）

專制暴政既毒辣又陰險，它就是要使人們恐懼，迫使人們把暴政當習慣，把恐懼當做生活一部分。中共政權逼演李明哲案，背後正是這樣的陰險毒計。

如果，李明哲竟可以這樣「被認罪」，台灣人人都可能這樣「被李明哲」，因為，顛覆國家政權罪就是過去反革命罪換個名詞而已，它可以任意認定你的言論犯罪並羅織入罪。台灣人人都可能是李明哲，沒有人是局外人！

過去在台灣高唱消滅萬惡共匪、推翻中共偽政權的那些國民黨黨政軍高官，比李明哲應更加罪大惡極才對呀，現在去中國卻吃香喝辣，推論可能性為；一，中共利用完之後再清算，未來下場更慘；二，他們是不是早已秘密「被認罪」了？中國要他們戴罪立功？