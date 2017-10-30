社論》「中國式進步」的另一面

面對中國的大國崛起，台灣社會呈現分裂狀態。多數人老神在在，對台灣優質的政經、文化充滿信心，自認是民主人、自由人，且不管國名為何，台灣都是實質獨立的國家，因此兩岸交流必須建立在國與國的對等基礎上，不容被矮化為中國的一部分；但也有部分人對習近平所謂「中華民族偉大復興」、「中國夢」號召，如沐浩蕩皇恩，傾慕之情溢於言表，因此對拒統派極盡貶抑之能事，斥責是坐井觀天、不知中國有多進步的「愚民」、「賤民」。

愚民、賤民之說加深了本土派與被統派之間的裂痕，卻也入木三分地點出彼此本質上的歧異，以及對歷史事實與制度優劣的不同認知；賤民說代表的是一股衝擊台灣主權獨立的逆流。令人憂心的是，近來這股逆流顯得來勢洶洶，充斥迫不及待被併吞的焦慮感。他們擔心台灣走自己的路，與中國漸行漸遠，導致統一夢碎，遂主動或被動擔負起「維穩」角色，於是常見黑幫公然手持五星旗，到處製造衝突，毆打、滋擾本土派的合法集會遊行，更為中國阻截被其點名作記號的港台藝人、文化人，意圖製造寒蟬效應。相較之下，口不擇言的賤民說脫口而出，只是語言暴力，也就不足為奇。

王姓商人批評台灣賤民沒去過中國，不知中國這三十年進步很多。對於中國的進步，我們不必刻意貶低，視若無睹，但也不必大驚小怪，好像沒見過世面的劉姥姥進大觀園，只會一路讚嘆稱奇。其實，本土派並非因為不知中國進步，閉關自守，才拒絕「統一」，反而是太了解中國進步的真相，才更堅定獨立之心。不可諱言地，中國確實有很大的進步，然而任何擁有十三億人口紅利的國家，若是大力引進外資，以低廉勞力、土地與優惠政策多管齊下，扮演生產基地角色，則在低基期之下，飛躍式的成長是必然的。

然而，在進步的背後，這種北韓式的極權國家，國家資源掌控在共產黨手中，民意的監督功能付之闕如，因此一旦設定策略性產業，就能夠挹注龐大資金，根本無須專業的評估，更無視市場機制與供需法則，一味瞎搞蠻幹，像是「大躍進」的翻版，最終搞出產能過剩的災難，既讓中國生產的商品愈來愈不值錢，也衝擊全球的產業秩序與市場。至於中國驚人的基礎建設，亦是透過同樣的權力運作模式，不必環境評估，強迫遷徙居民，在清除所有的路障之後，一座座公共建設拔地而起，呈現出壯觀的景象，自然而然嚇到了那些被併派，更加崇拜中共的神奇萬能，嚮往他們心中的祖國。

人類歷史的進程，主要脈絡乃是由神權到皇權再到民權（民主）。民主雖然不是最完美的模式，仍有部分瑕疵，卻能反映最大多數人的意志，保障不同階層宗教族群的平等權益。相對於那些人民淪為奴僕，而統治者高高在上的神權與皇權，民主政治是最佳的選擇。諷刺的是，那些神權、皇權甚或近代出現的黨權國家，很多是披著「人民」的外衣，以「民主」之名實行獨裁統治。而中國以黨領政的黨權政體可說是神權與皇權的綜合體︰統治者擁有上帝般的地位，具有皇帝般的絕對權力。尤有甚者，更擁有無所不在的高科技控制網絡，令那些古往今來的神權與皇權統治者望塵莫及。

總之，中國的進步固然是不爭的事實，但崛起的支架則是極權、金錢與科技暴力的結合，真正的國家統治者是黨的總書記而非國家主席，人民則是被徹底控制、馴化的賤民。在台灣，那些對中國叩首膜拜，不惜賣台投共，自甘為中國奴者，才是賤民；而拒絕中國的威脅利誘，作自己的主人，擁有自由意志的台灣人，絕對不是賤民，而是值得尊敬的自由人、民主人。更重要的是，生活在民主社會、統派眼中的「台灣賤民」，不但看到了中國式的進步，更看穿了進步背後的另一面。