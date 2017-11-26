胡，怎麼說》政黨掛「？」頭，賣「？」肉！

最近中國國民黨立委對勞基法修法的發言及態度，好像國民黨的祖宗孫文說的「民生主義就是社會主義，又名共產主義」，真要成為國民黨的信仰、路線？國民黨成了左統政黨？

假如那是真的，就不要遮遮掩掩，何不升起「姓社」大旗？如國民黨真走姓社路線，那可是國民黨史天大地大的事，將是1927-28年蔣介石清黨（清除共產黨及黨內左派）以來，黨的路線又180度大轉彎。國民黨清黨之後從中國敗逃到台灣，都是「掛羊頭賣狗肉」，一邊高掛三民主義，一邊走黨國資本主義路線。現在要「掛狗頭賣狗肉」了嗎？但是，向左轉就要否定老蔣清黨後定調至今的路線，甚至清算及交代老蔣那段歷史。

蔣萬安反勞基法修法的態度，是要向他的曾祖父蔣介石宣戰嗎？（資料照，記者羅沛德攝）

蔣萬安反勞基法修法的態度，是要向他的曾祖父蔣介石宣戰嗎？不可能！那麼，他們只是把反勞基法當武器，打擊及拖下蔡英文政府，搏取個人聲名及黨派政治利益吧了。

政黨的信仰、路線應尊重，這是政黨的核心價值，但政黨也要明白訴諸選民並負責，而不是像現在不少政客，什麼頭能紅就掛什麼「頭」，什麼肉好賣就賣什麼「肉」！這樣的政黨及政客，在核心的地方沒有心，只剩一個洞，即使一時搭上網紅暴興，也很快就消風。

政黨如要走左翼路線，必須從政治哲學到實踐方案，有整套理路，國家資源分派、預算分配、財稅制度、社福支出等等，牽一髮動全身，不能頭隨便掛、肉隨便賣。

時力要壯大，不能只靠「反」，必須提出治理台灣的具體實踐方案供人民檢驗及選擇。圖為時力黨主席黃國昌。（資料照，記者陳志曲攝）

在野大唱高調，執政樣樣都須負責，民進黨過去路線中間偏左，上回扁政府曾想師法英國工黨布雷爾政府的第三條路，但新中間路線只是說說沒見具體實踐，現在，勞基法修法爭議，黨內路線之爭暗潮隱隱，若各為己謀致裂隙擴大，執政地位恐將動搖。

時力的路線為「左獨」，目前與左統黨派形成既聯合（反勞基法修法）又鬥爭（罷昌）態勢，不論未來如何，時力要壯大，就不能只靠「反」，必須提出治理台灣的具體實踐方案供人民檢驗及選擇。