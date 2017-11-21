胡，怎麼說》那被佔的11小時，實在很...廢！

立院兩委員會聯席審查勞基法修正案時，時力立委徐永明佔據發言台近11小時程序杯葛，老實說，那11小時，實在很...廢！

就程序論程序，程序之爭一樣可以辯論，一人佔據發言台，讓辯論無法進行，本身就破壞程序。

就議事規則論，表決輸的一方不能提復議，因為那會沒完沒了，表決贏的才能提復議（意思是他們反悔了），本案在一讀時表決60位民進黨團立委支持通過付委，那麼，有權提復議的就是那60人，其中58人簽字表明不復議，依規定復議案要20人連署才行。

時力立委是表決輸的一方，無權提復議，卻以那未簽字不復議2人的復議權、並「預估」簽字不復議的58人有可能反悔，做為程序杯葛的理由，形同隔空抓藥，在議事規則是難以自圓其說的。

徐永明佔據發言台程序杯葛，那11小時，實在很...廢！圖為民進黨立委昨晚間8點將他架離發言台。（記者羅沛德攝）

就公共政策論，勞基法修正案當然是公共政策，公共政策沒有所謂完美的最佳方案，只有在次佳方案做選擇，不應動輒上綱認為自己就是正義，公共政策不應被這樣玩，那11小時與其「廢」，不如做政策辯論，各黨各派立委透過言辭攻防，把主張說清楚講明白，最後一定要記名（也記黨）表決，為自己的主張負責，不能兩面光。不要把人民當愚民，立委不比人民聰明，人民的眼睛是雪亮的。

台灣當今的最大問題，就在廢及耍廢的太多，這裡只提那11小時，其實，執政的民進黨、最大在野黨國民黨，很廢的更多，像慶富獵雷艦案，藍綠竟各取所需，藍割尾、綠打頭，真的都很廢！