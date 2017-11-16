胡，怎麼說》中國逼台生上繳「投名狀」

中國當局大肆招攬台灣學生去中國就讀，卻把「認同一個中國，擁護祖國統一」當做首要條件，這根本就是要台生上繳政治「投名狀」！

「投名狀」是什麼？只要看過那部電影，李連杰、劉德華、金城武主演的結拜三兄弟，為了投靠清軍，各殺一人做為「投名狀」，表示忠誠；或者看水滸傳，林冲為了投靠梁山泊落草為寇，被逼要殺一人立下投名狀。

「認同一個中國，擁護祖國統一」，就是中國要台生立下的政治投名狀，中國藉此逼迫台灣學生向中國表忠，並以獎學金、畢業後在中國就業等做為利誘。其實，中國在審核台生入學許可時，必定也暗藏了這個暗黑條件。

台生如上繳了這張政治投名狀，意味著認同中國為祖國、認同一黨專政、認同台灣是中國一部分...，背棄民主台灣、背棄言論自由、開放社會的價值...。

「認同一個中國，擁護祖國統一」，就是中國要台生立下的政治投名狀。（圖為投名狀電影劇照）

中國這樣搞法，把教育當做統戰工具，把招收台生當做打壓台灣的手段，真的是惡質滿分，令人匪夷所思。世界上沒有一個文明國家會這樣做，只有那個標榜新時代「中國特色」的專制政權，才會搞出「新時代中國特色政治投名狀」，令人不齒！

台生是否在人家屋簷下，不得不上繳那張政治投名狀？台灣是個民主開放社會，只能尊重個人選擇，必須提醒的是，繳了那張政治投名狀，恐會成為學術生涯及人生旅程中的一大汙點，當然也都只能自作自受了。