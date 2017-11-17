胡，怎麼說》綠打頭，藍割尾，叱叱，荒唐 ！

一個獵雷艦弊案，藍綠各取所需，一個打頭，一個割尾，簡直荒唐無極限！

查弊案、打貪腐，必須從「禍源」著手，要追根究底的問:350億元獵雷艦案怎麽落入慶富口中的？而不是慶富陳慶男、陳偉志等父子入府幾次？

國民黨黨魁吳敦義稱，馬任內陳父去5次沒調動一毛錢，兒子去一次蔡政府就調動24億....。這根本就是倒果為因、轉移焦點，意圖卸責。

一個獵雷艦弊案，藍綠各取所需，一個打頭，一個割尾，簡直荒唐無極限！（記者黃旭磊翻攝）

問題關鍵在，1，高達350億元獵雷艦案在2014年10月馬政府任內，怎會交給資本額才5億的慶富？

2，慶富向銀行貸款205億元，因銀行不願承作，拖到2015年10月才由一銀接下，更趕在2016年2月馬吳下台前100天急急簽約由9家公股行庫聯貸，當年3月銀行就首次撥款給慶富。

吳敦義質問蔡政府為何撥款24億元之前，自己應先回答，350億元大案、205億元聯貸，為何及如何落入慶富血盆大口？誰的指示？誰幫慶富喬軍方及一銀等公股銀行？

其實獵雷艦慶富弊案脈絡很清楚，可分採購及聯貸兩大項，每大項各有兩階段，採購決策及執行，都在馬政府任內；聯貸案的決策及撥款，決策是馬吳任內拍板，撥款則首次撥款在馬的任內，之後的撥款，則在蔡政府任內。

本案應是不法集團預謀犯罪A錢，加上公部門系統性失誤連連，百億以上公款如煙消失。但只要從上述兩大項、兩階段「順藤摘爛瓜」、「撥草尋貪蛇」，官商勾結害國安的貪腐集團那裡逃？

吳敦義應先回答，350億元大案、205億元聯貸，為何及如何落入慶富血盆大口？（記者王藝菘攝）

目前卻見藍綠政客，綠營忙「打頭」、追究前朝馬英九政府之責，藍營只「割尾」，專攻蔡政府撥款部分，看見影子就開槍，陳偉志不明不白的點點頭，就編出入府喬24億劇情。

不要再各自搞割尾、打頭的荒唐戲碼了，慶富獵雷艦貪腐弊案的頭，當然要嚴查嚴打，尾巴如作怪，也不能放過。