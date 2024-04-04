自由廣場》刪救命預算 藍白立委禍國殃民

◎ 林進國

四月三日早晨一場突如其來的強烈地震撼動全台，飽受驚嚇之餘，也讓所有人警覺到，人在面對天災時的渺小與無助，天災與地震難測也將造成不可預期的生命與財產損失，因此每個國家政府多會編列特別預算，用作支應國家發生重大災難與緊急事件時的救命錢。

但這筆救命錢，卻遭今年由國民黨與民眾黨加總過半的新國會提案刪除，立委監督國政為人民看守預算本是職責，過往凡能有為有守表現稱職者，均能開創亮眼政治前途，但藍白政客立委不顧民生社稷及國安，擴權鬥爭政府的思維，實在是禍國殃民，令人厭惡至極。

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立委是人民選出的公僕，領的是人民的納稅錢付的薪水，藍委徐欣盈等十八人竟提案刪除政府用於救命的政府預算法，當初投票給這十八位立法委員的選民，應該強力譴責他們，未投票給這些立委的台灣人，下次選舉也要看清他們的問政水準。敬告國民黨與民眾黨，如想受人民尊敬，請多提出福國利民法案，並與對台極度不友善中共極權保持距離，國民黨目前有馬英九等五名政治笨蛋，正在中國應召接受招待，自己往身上潑紅漆，日後莫再說人抹紅你國民黨了，建議國民黨立刻開除這五人，保證獲得滿堂掌聲。

一場天災地震讓人驚嚇不已同時，也期望震醒台灣人，挺身捍衛我們的救命預算，也請政府善用特別預算，照顧此次受到地震災損的國人同胞。

（作者是科技公司營業經理）

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