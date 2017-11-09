胡，怎麼說》從「小丑對小偷」到「川皇會習皇」

胡文輝

真的是此一時也、彼一時也！川普當選美國總統甫滿一年，他口中的中國及美中關係，好像180度大轉彎，國際現實主義當道，不論川普昨是今非、昨非今是，都值得台灣及世界各國警惕！

去年美國大選前後，川普多次嚴詞批判中國，指中國操縱匯率，破壞美國就業，偷走美國人工作，透過人民幣貶值，把美國當成中國重建的儲錢筒，威脅要對中國開徵45%懲罰性關稅。川普還批中國在國際水域偷走美國海軍科研無人潛航器。他還要挑戰一中政策。

當時，中國官媒回批川普是個口無遮攔的「大嘴小丑」，對南海美中較勁，中方批川普火上加油，聲稱新中國從沒有對誰「低三下四」云云。 時隔一年，川普當選滿一年的11月8日，他踏在中國在北京紫禁城特別為他而鋪的紅地毯上，接受習近平超高規格禮遇。

川普當選滿一年的11月8日，他踏在中國在北京紫禁城特別為他而鋪的紅地毯上，接受習近平超高規格禮遇。（REUTERS）

北京川習會，有人形容為「川皇對習皇」的一場「皇見皇」。

在習近平的「皇宮」中，享受皇帝般尊榮，在習近平刻意做足面子給他之餘，樂陶陶的川普口氣全變了，表示他與習十分投緣，兩人談了許多使美國、中國偉大的事，還大言不慚的稱，能與習近平合作解決可能所有的世界問題。對於操縱匯率，川普不但不批中國，反而指責是前朝歐巴馬政府的錯。

美中一年高達3千多億美元的貿易逆差、南海爭議 、北韓問題不同調，一時之間好像變不見或不重要了。中國官媒還大讚川普...。

從「大嘴小丑對小偷」到「皇見皇」，一年之間，變化何其巨大。

在川習會，習近平這句話值得注意，他說：

「太平洋足夠大，容得下中美兩國。」等於明白表示中國軍力將進入太平洋，進而「美中共管太平洋」。未見川普如何回應習，但亞太相關國家恐怕都要憂心，將被置於何地？ 習近平還說，「兩軍（美中）關係應該成為中美關係的穩定因素。」

以上習的兩段談話，可看出其戰略企圖，就是搞定美軍關係，美中雙雄並霸，在太平洋西緣的台灣，即成為中國勢力範圍、囊中物。這也顯示，在近程，中國無對台動武的意圖及條件，在中、長程，台灣的空間將更被壓縮、迴旋更加艱困。台灣當然必須焦慮，更必須即刻設法找到出路。