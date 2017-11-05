胡，怎麼說》台灣，不是北韓翹翹板另一邊

川普抵日與安倍大啖美牛漢堡。（圖擷取自安倍晉三Twitter）

美國總統川普亞洲行，依序訪日、南韓、中、越、菲，最重要的就是分別會日本首相安倍晉三、中國領導人習近平，並將在APEC峰會見俄國總統普廷。

川普此行，很大針對性是行程「表外」的北韓金正恩，長程導彈加核武，已對鄰國造成很大威脅。也在「表外」的台灣，則必須密切關注川普8到10日的中國行。

蔡英文總統出席關島僑宴，受到熱烈歡迎。（特派記者鍾麗華攝）

台灣必須鄭重申明，台灣不能、不應、不可、不是大國制衡北韓的砝碼，台灣不是大國玩北韓翹翹板另一邊！

民主、自由、人權本是台灣的最好屏障，但基於以下三種原因，台灣對大國的國際外交遊戲，必須防範被當籌碼或棋子。

台灣不是大國玩北韓翹翹板另一邊！（資料照，記者湯世名）

1，中國崛起及國際姑息主義迷漫，尤其習近平在新任期更集權於一人之後，毫無顧忌顯露稱霸亞太、爭霸世界的意圖，中小型國家大都承仰中國鼻息、大國也不願得罪中國，台灣面對中國惡意打壓，處境更為艱困。

2，國際現實主義抬頭，金正恩如今擁核武與長程導彈自重，就是大國各懷鬼胎，各自考慮現實利益，怕承擔金小胖反擊而不願制壓，結果就更難制壓。川普對金小胖狠話說盡，但又要與習近平合作對付。台灣擔心的就是被當做川習聯手壓金小胖的籌碼。

金正恩如今擁核武與長程導彈自重。（法新社）

3，川普的商用現實主義、川習兩人霸氣投合、川普家族與中國的關係及利益。台灣不必因此擔心被賣，因為這絕對違反美日及國際利益，但要防「意外受傷害」，他們玩的一個小意外，都可能傷害台灣。

據聞，習近平將在北京紫禁城內廷、清國乾隆皇的居所建福宮設宴接待川普，真可謂「皇帝規格」，習皇一黨專政，登基後腦神在在，川普是民選總統，可不要被請上皇帝寶座就昏了頭！

據聞，習近平將在北京紫禁城內廷、清國乾隆皇的居所建福宮設宴接待川普。（美聯社資料照）