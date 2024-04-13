自由廣場》美英澳日菲「亮劍」的結果

◎ 黃惟冰

在10日的「馬習會」中，習近平選擇以和平作為破題基調，先是強調「共同追求和平統一的美好未來」，又說「兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展」。

回顧2015年第一次「馬習會」時，習近平曾撂狠話表示，「若無此定海神針（九二共識與反台獨），和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆」。前後對照，北京對台態度，從面露猙獰到慈眉善目的巨大轉變，一覽無遺。

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何以致之？關鍵就在於國際局勢的轉變。

首先，在拜登政府內部因在印太事務一言九鼎，而被戲稱為「印太沙皇」的副國務卿坎貝爾（Kurt Michael Campbell）5日在公開活動罕見直指，美英澳三方安全伙伴關係（AUKUS）中的潛艦計劃，有助於嚇阻中國對台灣的任何潛在行動。換句話說，一旦中國在海上對台灣進行攻擊或封鎖，AUKUS轄下由澳洲操作的核子潛艦，就將投入反制解放軍。當然，不言可喻的是，作為緊密安全夥伴的美、英，屆時也勢必有所作為。

其次，美國國家安全顧問蘇利文八日在接受日本媒體訪問時強調，美方在台海的工作重點，就在於「確保（台灣有事）這類的緊急事態永遠不會發生」。而在十日由拜登與岸田舉行的美日峰會中，兩人再次重申台海和平穩定的重要性，以及兩岸議題必須透過和平方式解決。

最後，十一日登場的美日菲峰會，三國元首也在聯合聲明中載明，台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素。

短短幾天內，美英澳日菲等國接連「亮劍」，透過AUKUS、美日安保與美菲共同防禦條約，這三大印太安全體系的實力疊加，共同向中國畫出不可逾越的紅線，也就是台海必須維持和平。

綜合以上，習近平如今高舉和平大旗，未必是真心想放下屠刀，很可能只是迫於形勢。至於馬英九還想歸功於個人，更是等而下之的邀功，不值一提。

（作者是公共服務業）

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