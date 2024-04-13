晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美英澳日菲「亮劍」的結果

2024/04/13 05:30

◎ 黃惟冰

在10日的「馬習會」中，習近平選擇以和平作為破題基調，先是強調「共同追求和平統一的美好未來」，又說「兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展」。

回顧2015年第一次「馬習會」時，習近平曾撂狠話表示，「若無此定海神針（九二共識與反台獨），和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆」。前後對照，北京對台態度，從面露猙獰到慈眉善目的巨大轉變，一覽無遺。

何以致之？關鍵就在於國際局勢的轉變。

首先，在拜登政府內部因在印太事務一言九鼎，而被戲稱為「印太沙皇」的副國務卿坎貝爾（Kurt Michael Campbell）5日在公開活動罕見直指，美英澳三方安全伙伴關係（AUKUS）中的潛艦計劃，有助於嚇阻中國對台灣的任何潛在行動。換句話說，一旦中國在海上對台灣進行攻擊或封鎖，AUKUS轄下由澳洲操作的核子潛艦，就將投入反制解放軍。當然，不言可喻的是，作為緊密安全夥伴的美、英，屆時也勢必有所作為。

其次，美國國家安全顧問蘇利文八日在接受日本媒體訪問時強調，美方在台海的工作重點，就在於「確保（台灣有事）這類的緊急事態永遠不會發生」。而在十日由拜登與岸田舉行的美日峰會中，兩人再次重申台海和平穩定的重要性，以及兩岸議題必須透過和平方式解決。

最後，十一日登場的美日菲峰會，三國元首也在聯合聲明中載明，台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素。

短短幾天內，美英澳日菲等國接連「亮劍」，透過AUKUS、美日安保與美菲共同防禦條約，這三大印太安全體系的實力疊加，共同向中國畫出不可逾越的紅線，也就是台海必須維持和平。

綜合以上，習近平如今高舉和平大旗，未必是真心想放下屠刀，很可能只是迫於形勢。至於馬英九還想歸功於個人，更是等而下之的邀功，不值一提。

（作者是公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書