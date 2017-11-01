胡，怎麼說》習近平出巡，出警入蹕，皇帝規格！

習近平完成中共十九大「登基大典」後，首度出巡，所過之處實施超強度人車淨空，規格就如古代中國皇帝的「出警入蹕（皇帝行時清道，禁止人車往來）」，造成萬巷人空！

習近平昨到中國上海、嘉興南湖，重遊中國共產黨開一大的舊址，並帶領6政治局常委重溫入黨宣誓。依中國傳統封建的講法，這兩地是中共建立紅朝政權的「龍興」之地，毛澤東即從這裡發跡，習近平登基後首發出巡到此，意含不言可喻。

紅朝皇帝出巡，豈同小可？他經過的高速公路、鐵路、公路、湖畔，人車淨空，隔離達數百公尺，古之皇帝出警入蹕也自嘆不及。中國網民不知皇上駕到，一時摸不著頭緒，紛紛上網哀怨路封不得行，知道後即噤聲，不敢指責皇上。

習近平完成中共十九大「登基大典」後，首度出巡，所過之處實施超強度人車淨空。（路透）

為何會有超皇帝規格？可能原因有三，一是維安之需，那豈不意味有人欲對習不利？如果真有，九成以上是來自中國內部。二是習近平藉此宣示皇權獨攬天威，擺出高規格出巡架子，威勢壓服潛在政敵。三是部屬及地方大員諂媚習近平拍馬屁過了頭。

以上三種分析不管何者或以上皆是，都顯示極權政權、一人獨裁，就是這副德性吧。

習近平帶領6政治局常委，重遊中國共產黨開一大的舊址。（圖擷自新華社）

中國如何、習近平如何，都是鄰國的事，王應傑卻說台灣這些賤民、愚民，不知中國多進步。我們的確不知中國專制極權到這個樣子，不過，像王應傑這類人，當習皇駕到淨空，一定會被當灰塵般掃開。

中共十九大之後，有些台灣的紅頂商人、藝人、學生想加入中國共產黨，就請他們快快去、絕對不要回。這些人爭著向習皇搖尾巴，但即使搖斷尾巴，沒利用價值時，注定被淨空、當垃圾掃掉！