胡，怎麼說》「太平洋滿了！」-美三航母回應習近平

習近平9日在中國北京向川普表示，「太平洋足夠大，容得下美中兩國」；當時未見川普回應，隨後，美軍三艘10萬噸級核動力航母在西太平洋軍演，川普的回應無聲勝有聲，那就是:太平洋滿了，沒中國的空間！

「向世界發出重達10萬噸訊息！」今年7月美軍福特號航母下水典禮上，川普這樣說。現在，同是10萬噸級的雷根號、羅斯福號、尼米茲號三航母戰鬥群，同時在西太平洋軍演，發出訊息的重量是3個10萬噸的數倍，因戰力具乘數效果。

美國10萬噸級的雷根號、羅斯福號、尼米茲號三航母戰鬥群，同時在西太平洋軍演。（法新社）

美軍一個航母戰鬥群標準編制包括:一艘核動力航母、二艘提康德羅加級巡洋艦、二到三艘神盾驅逐艦、四艘洛杉磯級攻擊潛艦、一艘巡防艦、一艘補給艦。除了航母艦載戰鬥機、攻擊機、預警機、反潛機，戰鬥艦及潛艦上，都配備中、長程精準打擊力的戰斧巡弋飛彈。

三個航母戰鬥群的戰力，足可與中國或日本等大國的整個海軍戰力匹敵甚至勝出，而美國有10個航母戰鬥群。川普這次亞洲行，背後帶著三個航母戰鬥群，大秀「美國來了」，除了鎮懾北韓金小胖，更讓習近平看清美國才是太平洋唯一霸主。

美國三個航母戰鬥群的戰力，足可與中國或日本等大國的整個海軍戰力匹敵甚至勝出。（法新社）

習近平對川普講太平洋足夠大云云，意圖與美國「共管太平洋」，而美軍三艘10萬噸級航母西太平洋軍演釋出的重訊，就是最強力答復。

中國軍力崛起是事實，近年來機艦頻頻進出第一島鏈，不過，仍以區域性威脅及騷擾為主，尚不具稱霸能力，更談不上美中共管太平洋。

中國軍力估計未來20年或30年內，可達到目前美軍的實力並與美爭雄，但是，除非「美國睡著了」，像當年姑息希特勒的納粹德國那樣，否則中國稱霸世界仍是夢，一個危險的夢！