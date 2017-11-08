胡，怎麼說》兩面國旗、兩條道路，兩個國家！

國、共系出同源、兩黨一家親，對於侮辱國旗罪，中華人民共和國一黨專政、中國國民黨威權統治台灣時，所制定的法律竟如此雷同，都類似中國封建時代對皇帝的「大不敬」罪、都是以刑獄威嚇人民。

在中國，侮辱國旗、國歌，最重可判坐牢3年，還準備把香港、澳門納入規範一體適用；在台灣，刑法第160條規定，侮辱國旗最重可判1年徒刑。最近，台灣高等法院認為侮辱國旗罪確有牴觸憲法言論自由、思想自由、比例原則之虞，聲請釋憲。

圖為香港哀悼劉曉波人士，在中國國旗上寫「蓄意殺劉」抗議。（資料照，法新社）

中國最近才把侮辱國旗、國歌罪的刑期立法加重，其實，在一黨專政下，黨高於法，即使不在法律規定，侮辱國旗、國歌都是犯了天條，現在「法為黨所用」下將罪刑入法，並進而推動在港、澳立法，以嚴刑峻罰威嚇人民。

台灣刑法的侮辱國旗罪則是威權的殘餘，民主化近30年的今天竟然還存在，可說是民主台灣的汙跡。

這個汙點其實反映了政治現實，像今年雙十節，藍營大小政客，上下都在「數國旗」，天天批民進黨政府沒掛國旗啦、掛太少看不見啦，因此，若推動修法去除侮辱國旗罪（這才是正辦），改依一般毀損或民事賠償處理，藍營勢必掀抗爭風暴。

高院法官希望透過聲請釋憲，以高位階的憲法保障言論思想自由，達成去除侮辱國旗罪的民主道路，展現法律人也是自由人的風骨，值得敬偑。

對中國，藍營政黨及政客與中共唱和一中、統一，造成中華民國的主權國格被消失、國旗也將隨之被降落；在台灣，他們卻把國旗當圖騰，強迫全民膜拜，還當做框限人民言論、思想自由的工具。對中軟爛、在台強硬，內外不同、表裡不一，真是醜態百出。

今年雙十節，藍營大小政客，上下都在「數國旗」，天天批民進黨政府沒掛國旗啦、掛太少看不見啦。圖為馬英九、吳敦義、洪秀柱、郝柏村及伍世文等人，出席「愛國旗愛國家」國慶大會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

愛國，必須建基在認同民主、認同台灣，而不是強迫膜拜那一面國旗，這正是去除侮辱國旗罪的思想意義。中國則正烈烈操作愛國主義，大搞國旗、國歌、習近平思想、中國共產黨崇拜。

兩面不同的國旗、兩種思想大不同、兩條道路不同向，各走各的，更行更遠...，台灣、中國，誰能說不是一邊一國！