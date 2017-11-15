胡，怎麼說》善不善，不能靠盯著習的屁股搶握手

APEC（亞太經合會）是國際政治「超級大拜拜」，美、中、日、俄等大國及美洲、亞洲、澳紐21個會員國領袖齊聚一堂，這是其他國際會議很難比擬的。

論實質，APEC成員的GDP總量佔世界的60%，但實質效果十分有限，宣言大都空泛；論象徵，則是意義很大的國際年度盛事，因此美日俄中等大國及各國領袖都會排除萬難參加。台灣總統因中國打壓及國際現實，無法親自與會只能派「領袖代表」參加。

表面上，APEC21個經濟體地位平等、對話開放，但對台灣就不平等；實際上，實力優先的國際現實，各經濟體領袖也因實力不等而有不等的際遇。

宋楚瑜（右4）真的很拚，值得讚揚肯定，那些批評諷刺他拚命去跟川、習握手講話的酸立委、酸嘴、酸評，只會酸爛自己的嘴又酸害台灣。（法新社）

這場國際大拜拜，坐「主桌」的是大國及主辦國（今年越南），坐首席是美國；以台灣的經濟實力，雖坐不上主桌，次桌、三桌應坐的上，卻因只能派領袖代表參加，好比在大拜拜被安排在「兒童桌」，即使委屈，台灣也很認真參與，努力把好的想法、經驗等提供各會員交流及共享。

宋楚瑜連兩年代表蔡英文總統與會，今年蔡總統交代二個字「自然」，不過，大拜拜現場，就如同從兒童桌去主桌互動，要很拚才能「自然」，宋楚瑜真的很拚，值得讚揚肯定，那些批評諷刺他拚命去跟川、習握手講話的酸立委、酸嘴、酸評，只會酸爛自己的嘴又酸害台灣。

表面上，APEC21個經濟體地位平等、對話開放，但對台灣就不平等。（美聯社）

不過，宋會後稱中國有善意，有大國的樣子，則令人不能苟同，中國打壓台灣是時時刻刻天天年年，一貫如此且變本加厲，習近平或許那幾秒或分鐘做個樣子，哪是什麼善意？算什麼大國？

中國有它的盤算，台灣更要有自己的考量，不能把善意寄希望在宋習握手或握多久，更不能依靠盯著習的屁股找機會、搶握手。