胡，怎麼說》獵雷不成，艦錢兩空，乾脆先抓5鬼！

首艘獵雷艦於義大利新造情形。（慶富提供）

獵雷艦案從錯誤的第一步-為慶富量身訂做交給陳家父子，到今天走投無路，解約停損幾成唯一選擇，百億元以上人民的血汗錢，被五鬼搬運一空！

獵雷艦沒了，錢也沒了，落的艦錢兩空慘況！

獵雷艦案禍頭就是那錯誤的第一步-為慶富量身訂做。（資料照，記者黃旭磊攝）

禍頭就是那錯誤的第一步-為慶富量身訂做。國防部為了讓慶富參與，大幅放寬投標廠商的財力資格，一降千里，獵雷艦案353億多元，原規定廠商資本額須為預算的1/10（35億多元），降到1/200（1.76億元），讓資本額才5.3億的慶富能投標。

錯誤的第一步，是否為貪腐集團開門的第一步？各界都說必有大鬼，鬼在哪？必須司法訴究到底。

錯誤的第二步-評選，在評委會召集人、副召集人等5評委缺席之下，另8人評分結果，竟是造艦經驗豐富的大公司台船與無造艦經驗的慶富同分，最後竟抽籤決定由標金較台船高出3000萬元、資本額才5億多的慶富，拿到349.33億元獵雷艦採購案。

錯誤的第二步有沒有鬼？疑雲重重，撥開黑雲雲才能抓到鬼！

立委曾銘宗認為，前行政院秘書長簡太郎沒搞清楚狀況，在一銀已同意主辦慶富聯貸後，還邀合庫洽商會議。（資料照，記者王孟倫攝）

錯誤的第三步-一銀主辦聯貸案，慶富拿到資本額70倍的大案，有如蛇吞象，巨額貸款哪來？多次折騰，四大行庫都拒絕主辦聯貸，當時的馬政府高層喬來喬去，喬出一銀主辦高達205億元聯貸九公股行庫參與，並在2016年2月簽約3月就首次撥款（當年5月20日馬下蔡上）。

錯誤的第三步有沒有鬼？看來喬家大院幕後鬼影幢幢！

錯誤的第四、五步-銀行後續撥款、海軍付款。現在爆發驚天大案，回看一年多來，一銀、海軍、國防部都不知危機將至？顢頇至極加天真有邪！

從錯誤的第一步到走投無路，本案鬼怪詭事多！獵雷不成，乾脆抓鬼，五鬼不除，國安伊於胡底？