胡，怎麼說》獵雷艦案，鬼影幢幢，五鬼大搬錢！

金庫門開開，五鬼大搬錢！

看了行政院獵雷艦專案調查報告，裡頭真是「鬼」影幢幢，200多億元公款就這樣被「鬼」搬走了，根本就是「買空賣空兼賣國安」的「五鬼搬運法」。

政院調查報告抽絲剝繭，把獵雷艦建案、招標、評選、決標，銀行團聯貸的承貸、審核、同意、撥款等，大致查清楚了。

我們可以看出，獵雷艦案兩大總問題，1，採購過程，先射箭再畫靶，讓資本額才5億元的慶富，一定標到70倍即350億元的獵雷艦大案。沒鬼才怪！

2，聯貸案，正如政院副院長施俊吉所說，一銀像打開金庫，讓慶富搬錢。銀行已被搬走154億，國防部也付了38億多。為何銀行金庫大門開，錢隨他搬？沒鬼才怪！

無論採購、聯貸，過程之離譜、官商之膽大妄為，看了令人觸目驚心，原來他們這樣搞走錢的、原來他們這樣搞壞國安的。如不是「鬼」很多，獵雷艦慶富弊案的洞不會愈陷愈深、損失大到至今很難收拾。

本案疑點太多，只舉幾個，一銀等九行聯貸案在2016年2月4 日簽約，國民黨總統、國會都敗選後，馬英九政府下台、政黨輪替100天前；3月9日、馬政府下台前72天，一銀就金庫大開首度撥款；520總統及政府交接當天，一銀與慶富又簽下增補合約，讓慶富現金增資展延兩個月。急急簽約、撥款、補簽，讓慶富順利搬錢。沒鬼才怪！

政院報告及四個附表，讓人窺見各個過程鬼影幢幢，但魔鬼藏在細節裡，要把搬走錢又壞國安的「鬼」一一捉出，還要檢方幾加把勁，本案早已擴大為獵雷艦弊案，詐貸案只是其中一環。

更重要的是，五鬼搬運的背後，一定有大魔鬼，一定要無上限查個水落石出，不管大中小鬼，什麼顏色的鬼，都不能放過！