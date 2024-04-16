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自由廣場》（鏗鏘集）人間極品的叛徒本色

2024/04/16 05:30

◎ 王景弘

國民黨的吹鼓手胡言馬英九去叩見習近平，立下汗馬功勞，但持平而論，他最大的成就是脫掉偽裝，曝露人間極品的叛徒本色。

他被習近平呼來喚去，當他棋盤上的小卒，公然背叛兩蔣，背叛友邦，背叛民主，背叛台灣人民。在民主陣營與獨裁專制對抗的新冷戰，他選擇排在習近平、普廷和金小胖的一隊。

可悲的是，他當卒子讓習近平爽，卻被譏「沒有什麼影響力」。朱立倫不敢替他背書，只能急派夏立言「訪美」，和「嘲笑」民進黨「不會」接受中國的條件去「交流」。

馬英九以哭靈揚名，但哭蔣介石而忘記他「堅守民主陣容」的遺囑，投入習普金共產陣營，背叛蔣介石當年「反攻大陸」希望所寄，台灣安全保障所賴的美國民主陣營。

一九八二年，馬英九在蔣經國身邊開始發跡，卻是國民黨政權極落魄的一年，北京趁機要廖仲愷之子廖承志，以公開信對蔣經國招降。

廖承志動以童年舊情，要「經國吾弟」三思：「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。」蔣經國不理他，由宋美齡以長輩身份出面，怒斥「承志世侄」，勸他「幡然來歸，以承父志，澹泊改觀，養頤天年」。

馬英九抄「渡盡劫波」之句，向習近平投懷送抱，用宋美齡教訓廖承志的話來罵他剛剛好。

習近平找馬英九當卒子，挖三個坑要他跳，他都跳了—否定台灣國格；對抗美日菲同盟；拜秦始皇，偷渡一個中國。

登長城與共幹合唱抗日版「長城謠」而哭，最虛偽噁心。他不敢唱國民黨在台灣改編的「反共版」長城謠「自從朱毛叛國起，姦淫燒殺苦難當，清算鬥爭絕人倫，骨肉離散父母亡」，誓言要「打倒漢奸史魔王」。

孟姜女「哭倒萬里長城」還帶反暴政和夫妻情深，馬英九哭長城卻是屈從暴政，背叛友邦，背叛「中國國民黨」！

（作者為資深新聞工作者）

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