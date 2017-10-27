胡，怎麼說》獵雷艦慶富弊案捅出了百億孔、千億瘡！

海軍獵雷艦弊案越爆越大，不但貸款給慶富造船的公股銀行損失可能高達125億元，更大的黑洞在於此案曝露的國安危機，簡直百億孔、千億瘡！

圖為首艘獵雷艦於義大利新造情形。（慶富提供）

六艘獵雷艦購案於馬英九政府執政時代建案（康平專案），2013年8月公開招標，預算358.5億元，2014年11月，馬政府遴選的評審採最有利標評分，宣布慶富得標（台船落榜），標金為352.9億元。

由於財務、能力都被質疑，慶富曾找不到銀行貸款。慶富原資本額才五億元，竟可標到352.9億元獵雷艦案，才陸續以貸款及資金挪移等陸續增資到40億元。

時代力量立委黃國昌質詢金管會主委顧立雄慶富案。（資料照，記者張嘉明攝）

2016年2月左右，當時國民黨在總統、國會大選大敗，就在政黨即將輸替、蔡政府還沒接任的空窗期，慶富向馬英九陳情要求政府協助，才由一銀主辦公股銀行聯貸205億給慶富。政黨輪替後陸續撥款，金管會統計聯貸銀行共撥款150億元。

今年六月到八月期間，慶富獵雷艦案爆發兩件大案，一是詐貸案並錢進中國、另一是獵雷艦上的聲納系統遭質疑違法向中國採購，檢調開始調查詐貸部分。立委黃國昌等全力追查及質詢批判，到賴清德上任閣揆才成立專案小組啟動全面性調查。

慶富集團總部。（資料照，記者黃旭磊攝）

一銀則直到本月25日才宣布慶富違約、向雄檢提告並向法院申請假扣押及假處分。但問題已大到很難收拾，而慶富除了標到獵雷艦案352億元，還取得海巡署28艘艦艇標案，目前有15艘未交貨，約37億元。若慶富破產，在義大利建造的獵雷艦、未交的海巡艦恐怕會被列為破產管理範圍，政府損失百億以上巨款，卻如肉包子被狗吃了，拿不到船艦。

只要看了以上過程，荒腔走板，匪夷所思，裡面沒有鬼才怪！更令人不寒而慄的是，此案鬼很多，詭譎到不可思議的事卻一再發生，令人懷疑根本是一件「買空賣空還附帶賣國安」的大案。

立委馬文君關切獵雷艦承包商慶富造船公司破產案，行政院長賴清德（中）與金管會主委顧立雄（右）、國防部副部長蒲澤春（左）回應已進行雙軌調查。（資料照，記者張嘉明攝）

試想，獵雷艦就是用在反制中國佈雷封鎖台灣，如果艦上偵搜水雷最重要的聲納系統是中國製造，都被對方完全掌握了，還反制什麼？

百億元損失的孔、千億以上國安受創的瘡，台灣的損失慘重！馬政府時代的評審招標及聯貸案中的鬼，當然要清查嚴辦，蔡政府執政後的撥款過程，如有鬼也要一併查明究辦！