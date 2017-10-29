胡，怎麼說》他們都喊冤，把人民當冤大頭！

真是奇哉！怪哉！獵雷艦慶富弊案爆發後，涉案的單位與人都喊冤，只見一片「冤枉啊，大人！」

立法院外交國防委員會日前就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告，國防部副部長蒲澤春（左一）、一銀董事長蔡慶年（右一）等人列席報告並備詢。（資料照，記者劉信德攝）

主辦205億元聯貸給慶富的一銀喊冤，說自己是被害者、原告，被違約連環爆波及、另案貸給慶富子公司9.5億的土銀也喊冤，國防部更是喊冤，被立委黃國昌踢爆「挪用」空軍飛機預算等給海軍獵雷艦造艦38億多元，國防部也喊冤辯稱是依法「流用」。

更奇怪的是，承包353億元獵雷艦造艦、因貸款違約成被告、檢調偵辦涉詐貸的慶富公司，竟也在喊冤。

承包353億元獵雷艦造艦、因貸款違約成被告、檢調偵辦涉詐貸的慶富公司，竟也在喊冤，圖為慶富總部大樓。（資料照，記者黃旭磊攝）

獵雷艦建案於馬政府執政時，2014年招標時的馬政府官員，採最有利標評定由慶富勝出的官派評審，駁回落選的台船申訴的工程會，2016年2月國民黨已敗選、政黨輪替前，決定一銀等官股銀行貸款給慶富的馬政府高層等，這是獵雷艦慶富案的禍頭，令人懷疑其中必有鬼，現在他們卻連喊冤都懶，好像事不干他。

獵雷艦慶富弊案爆發後，一銀等聯貸官股銀行團估計，已撥貸款150億多元，可能呆帳損失在45億元到125億元之間；國防部挪用（流用）的38億多元，巨額公帑可能如肉包子打狗有去無回，獵雷艦也拿不到。

大家都喊冤，都說自己無辜。但是，銀行撥出去收不回的錢呢？國防部付出的錢呢？百億元甚至更多的民脂民膏，難道就這樣人間蒸發了？

獵雷艦慶富弊案爆發後，涉案的單位與人都喊冤。（慶富提供）

真是冤哉！枉哉！倒楣的好像只有人民，被他們當冤大頭宰，本來要付錢造獵雷艦保國安，結果錢平空消失在他們喊冤聲中，國安又付諸東流。

錢不會平空消失，百億元不能丟入大海，此案不把決策過程各關卡及政治獻金甚或賄款等金流，從頭到今查個水落石出、從嚴究辦，天理何在？民怨怎消？國安何保？