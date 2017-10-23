胡，怎麼說》中國國民待遇？你們留著自己享用吧！

中共19大開幕以來，霧霾籠罩北京，空氣品質欠佳。這霾從何而來，官方沒有提出解釋。路上單車騎士戴起的口罩，彷彿道出民眾說不出的苦。（資料照片，中央社）

「十九大藍」是什麼碗糕？「綠水青山就是金山銀山」這是習近平講過多次的話，上面就是沒講的「藍天」，中共十九大期間，讓北京暫時見藍天，就成了重中之重，但是，北京幾天來霧霾重重，天空灰溜溜，十九大藍沒出現。

十九大就那麼七天，中國首都北京一地，只是一時一地的藍天都不保，還談什麼建設美麗中國，重現綠水青山？

由小見大，無論習近平權力再大、中共再怎麼極權專制，霧霾微粒就是不聽話，專制極權的權力有它的盡頭，即使講的再好聽、藍圖畫的再美麗，不過是空中樓閣！

中共19大開幕以來，霧霾籠罩北京，空氣品質和能見度欠佳，遠方的高樓大廈彷彿罩上一層面紗。（資料照片，中央社）

習近平在中共原來的「中國特色社會主義」前頭加「新時代」，「新時代中國特色社會主義」馬上成了中國官媒的顯學、皇學，新思想、新政策、新目標、新方向、新矛盾...全出籠，還統計習講了「人民」200多次、講「最」幾十次，講「新」...。

以上現象還真有「中國特色」啊！一個習慣民主的人若被迫生活其中，能不寒而慄嗎？

北京近年每次辦大事，總以鐵腕限產措施營造藍天，掩飾霾之都形象。此招卻在中共19大破功，多天來霧霾鎖城。圖為19大會場北京人民大會堂。（資料照片，中央社）

習近平講話中，最令台灣人民不寒而慄的就是，兩岸統一，台灣同胞與大陸同胞同享「國民待遇」。那台灣人民豈不可能也被劉曉波、被李明哲、被以...莫須有罪名關押？台灣人民對那句被親中媒體惡意曲解成「善意」的「謊言」，只有一句回應，就是「謝了，你們留著自己享用吧！」

習近平講話中，最令台灣人民不寒而慄的就是，兩岸統一，台灣同胞與大陸同胞同享「國民待遇」。（資料照片，中央社）