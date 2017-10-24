胡，怎麼說》安倍晉三大勝、習近平登霸座，然後呢?

就在當下，台灣相鄰的兩個大國-中國與日本，國家領導人都連任，展開全新任期，都矢言強國...，他們的施政舉措，影響台灣不言可喻。台灣準備好了嗎？

安倍晉三、習近平都是2012年底起掌權至今五年，兩人背景頗多相似，安倍1954年9月21日生、習近平1953年6月15日生，只差一歲，都是出身政治世家的「二世」...。

日、中兩國政治制度完全不同，兩人取得權力的過程，也完全不同，但兩人將爭雄東亞。

日本是民主國家、實施議會內閣制，人民以選票決定權力誰屬，過程透明；中國則是一黨專政極權國家，在中國共產黨內權鬥勝出，就取得黨及國家領導大權，過程黑箱。

安倍晉三、習近平都是2012年底起掌權至今五年，兩人背景頗多相似，都是出身政治世家的「二世」。（路透）

安倍帶領的自由民主黨，在這次日本眾院大選，如秋風掃落葉，大敗在野黨，自民黨及同盟公明黨在465席中共拿下逾2/3（310席）的313席，掌握國會絕對多數。

習近平在18日到24日的中共十九大，完成他又一個五年的掌權程序，習近平的權力不只延續而是更擴大集中。由於專制政權不透明，即使權力安排早已「大內決定（內定）」，但因習近平要求包的密不透風，在明天一中全會演完所有程序並公布前，權力核心政治局七常委名單、習近平是否登位黨主席？誰也不敢打包票斷言。

美、日、中是影響台灣最大的三國，三國關係有如國際大三角，台灣與美日、美中、中日之間關係，則如三個不等邊小三角。蔡英文未來必須和川普、習近平、安倍三強交手，如何在三大爭強之間迴旋，找出最好的台灣路，必須慎謀能斷，千萬不要被不負責、打嘴砲、預測總是失準的人左右！