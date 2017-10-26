胡，怎麼說》台灣竟有人向習近平搖尾巴，丟人現眼！

不講「統戰」，卻是最強力的統戰，不講「促統」，卻讓一些人暈陶陶跟作中國夢，還對習近平大搖尾巴，說什麼台灣可幫助實踐中國夢。自己醉生夢死也就罷了，還痟想拿台灣當做孝敬中國的獻禮！

撇開歷史情緒、統獨立場、敵我關係等因素，細心觀察中共十九大，習近平的厲害由此可見，台灣未來的困難與危機也由此可見。

習近平權力佈局底定，中國黨政軍從中央到地方的重要權位，都是「習皇人馬」，習近平思想有如中國治國的「帝王顯學」，中國從此進入「習近平時代」，未來5年、10年或更久，習近平是中國最有權力的強人，台灣無可避免必須與他交手。台灣如何因應習近平時代？

中共新一屆中央政治局常委25日在北京人民大會堂1樓東大廳亮相，7名常委排名依序為習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。（路透）

必須確認自己角色，台灣不是中國的一部分，當然不是中國的反對黨或派！不會、不能、不必、不應去摻和所謂民主和平演變中國等事，那是中國內部的事，台灣保持密切關注即可。

國、共兩黨製造的「九二共識」，說穿了就是「一個中國」，國民黨接受一中，卻不敢去和平演變中國，別談當中國的反對黨，中共更不會容許國民黨當反對黨或和平演變，那麼，國民黨扮的角色將是中共的尾巴黨。

習近平的強國時間表-中國夢的薰襲下，國民黨連反應能力都沒有，遑論抗拒了，只能暗向習搖尾巴；而部分綠營人士竟也暈頭轉向，去附和習的強國夢，還諂媚說台灣可以幫忙，竟也隨統派向習搖尾巴，醜態百出，實在難看。

要當中國尾巴，要向習皇搖尾巴，要做中國夢的，就快快去吧，不要在台灣丟人現眼了。