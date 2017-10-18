胡，怎麼說》馬英九的中國「畸」夢，超現實禍台...

今天，當習近平在北京大秀他的民族偉大復興「中國強夢」之時，馬英九也在台北做他的「中國畸夢」！

習、馬同做中國夢，一夢各表，一強一畸，強夢打破畸夢，但是，馬英九做的中國畸夢永不會醒。

馬英九在中共十九大開幕、習近平講話的同時，在一項演講批判行政院長賴清德的「台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國」說法錯誤，指那就好像「張三是一位才德兼備的行政院長，他的名字叫李四」。

馬英九並稱，憲法上的定義，應是「中華民國是一個主權獨立國家」才對。

中共總書記習近平的大秀、以及賴清德日前答復國民黨立委時說的「妳說我當行政院長，我可以管到習近平國家主席管轄的範圍，那太超現實了」。剛剛好雙雙打臉馬英九的張三、李四說法，那簡直胡說八道！

依馬英九講的憲法定義，習近平管轄的地方，都是中華民國主權所及的固有疆域，那麼，怎麼能容許習近平帶領中共黨徒如此猖狂的大秀特秀？

中華人民共和國與台灣，本就是互不隸的兩個主權獨立國家，在台灣的這個國家名叫中華民國。賴揆的論述本就符合現實及台灣民意，何錯之有？

當習近平在北京大秀他的民族偉大復興「中國強夢」之時，馬英九也在台北做他的「中國畸夢」！（資料照，記者廖振輝攝）

馬英九曾任八年中華民國總統，他何曾統治過習近平管轄的半寸領土？而且，馬英九講的憲法定義，中華民國領土如秋海棠包括蒙古國，這不是太超現實的中國畸夢嗎？就像張三不是張三、李四也非李四，還講什麼五、四、三？

國、共兩黨合謀「九二共識」、操作「一個中國」之下，把中華民國搞的國不成國、禍害台灣主權漸漸不守。馬英九及國民黨仍死抱九二共識大作「中國畸夢」，終極目標就是要把中華民國，當做習近平「中國強夢」的祭品吧了。