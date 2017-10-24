胡，怎麼說》今天，他們都姓「習」！

今天，中國人民都姓「習」，不然，還能姓什麼？中共十九大的場景就是：習近平一人治理中國，中國只看見習近平一人！

「習近平思想」被載入新修訂的黨章中。中共搞習近平崇拜的規格，齊肩毛澤東且有凌越毛之勢。（路透）

習近平冠名的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，中共十九大通過寫進黨章，明年將寫入中華人民共和國憲法，中共搞習近平崇拜的規格，踏江（江澤民）壓胡（胡錦濤）、超鄧（鄧小平），齊肩毛澤東且有凌越毛之勢。

中國媒體全面媚習諂習崇習，如天上地下惟習獨尊、古今無比之哲皇，用辭誇張超過星宿老仙弟子，外媒觀察也認為中國進入的習近平獨裁時代，CNN的標題是「as powerful as Mao（毛）」、BBC標題是「most powerful leader since Mao」。

至今中共黨章冠名的頭子唯三-毛、鄧、習，稱思想的唯二-毛、習，毛澤東開國有句名言「中國人民站起來了」，現在「中國強起來了」是習近平專屬；習超毛的是，新修黨章把習思想的實踐「兩個百年」明確化，以建黨百年的2021年、建國百年的2049年，做為習所提「強國時間表」-民族偉大復興中國夢的指標年。習思想要指導中共30年，毛澤東也自愧不如吧！

有人推論，2012是習上任、2017習又任、2022習三連、2027習照連...。此時何必安排接班？（美聯社）

有人因此推論，2012是習上任、2017習又任、2022習三連、2027習照連...。此時何必安排接班？

中共過去有姓資、姓社路線之爭，內部派系權力之爭，現在則路線、權力統統都姓習，都是習派。

今天，他們都姓習，不只今天、而是天天，1年、5年、10年、30年，到2049年，全中國都只能姓習。

中國十年前有一部紀錄片「大國崛起」，探討世界史上九個強國興起之道。（擷自影片）

中國十年前有一部紀錄片「大國崛起」，探討世界史上九個強國興起之道，衰落之因則沒有深刻著墨，其實，強國崛起就埋下自我毀滅的因子，專制極權發展到極致，更是引爆自我毀滅的火種。

習近平的中國夢，會變成中國人民、乃至亞洲及世界和平的夢魘嗎？