胡，怎麼說》前方國軍吃緊，後方政治緊吃！

慶富獵雷艦案正鬧的沸沸揚揚，中國空軍軍機編組的長程打擊群，切入台灣的防空識別區，並在台灣四週海域繞飛。這種景象，令人想到的就是「前方吃緊，後方緊吃」！

吃緊，但絕對不必緊張兮兮，中國軍機目前對台灣安全是「威脅程度正加重，攻擊能力尚不足」，台灣空軍有足夠能力因應。

這次中國空軍出動轟六、SU30戰鬥機、電戰機、電偵機、加油機等10多架，約當一個長程打擊群編組，進行跨島鏈訓練。國防部長馮世寬評估指出，代表中國空軍準備做「非常實際的攻擊航線」。

中國空軍戰機這次切入台灣南端的防空識別區空域，經我空軍F16警告後飛離，顯示他們應是「測試企圖明顯，挑釁意味不濃」。

中國空軍進行跨島鏈訓練，國防部長馮世寬（中）評估，中國空軍準備做「非常實際的攻擊航線」。（記者方賓照攝）

從今年七月起，中國軍機進行跨島鏈演訓時，從貼著台灣防空識別區飛行，變成頻頻抄捷徑切入，更接近台灣領空了，對台灣的威脅與日俱增。

中國的政治、軍事雙重意圖，就是把切入飛出台灣防空識別區常態化、習慣化，以「蠶食」方式，把台灣四週海空域納入其勢力範圍，並進窺東太平洋霸權。

再看慶富獵雷艦案，當年馬政府的錯誤加亂搞，禍延至今，蔡政府又錯失處理時機，以致深陷其中。

獵雷艦案的行政責任、刑事責任...，當然要訴究到底，不惜敗壞國安、A走公款的貪腐五鬼，絕對一個都不可放過。但也不應為了黨派及個人的政治利益，一桿子打翻軍方，甚至看到影子就亂開槍，故意藉機錯殺忠誠保衛國家的軍人。

這種不管前方國軍吃緊，只顧自己政治緊吃者，一定會被台灣人民唾棄！