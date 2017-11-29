胡，怎麼說》除了白狼、黃安們，中國把所有台灣人當嫌犯！

李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」重判5年刑，並「剝奪政治權利」2年，這個罪是政治罪，這個判決當然是政治判決，中國藉這個罪、這個判決，把台灣人民都當潛在「嫌犯」，除了那一小撮效忠中國的白狼們、黃安們！

問題不在中國湖南岳陽中級人民法院有沒有權判台灣人「政治刑期」，問題在一黨專政的中共政權，對付台灣的整個「法律戰架構」，就是把所有台灣人民都當嫌犯，當做可能顛覆中共政權的「預備犯」，李明哲案起訴、判決，就是中國拿來試刀的起手式。

李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」重判5年刑，並「剝奪政治權利」2年，中國藉這個罪、這個判決，把台灣人民都當潛在「嫌犯」。（取自岳陽市中級人民法院微博視頻）

李明哲案宣判最值得注意的，一是罪名「顛覆國家政權罪」，另一是罪刑「剝奪政治權利」。

顛覆國家政權罪，就是中國過去惡名昭彰的「反革命罪」藉屍還魂，罪刑分為囚3年以下、3-10年、10年以上三級，李明哲被判屬第二級。任何思想、言論、主張等行為，只要被中共認定危害一黨專政、社會主義制度等就可能獲罪，這種專制反文明的殘酷法律，在民主國家是匪夷所思的，卻是中共政權專政的利刀，而這把黑暗之刀，現在藉砍李明哲，威嚇所有台灣人民。

剝奪政治權利附隨在顛覆國家政權罪，台灣人民不是中國人民，在中國本無政治權利，如何剝奪？李明哲案這樣判，曝露中國的惡質，就是整個對台法律戰架構，已把台灣人民納入中國管轄。

顛覆國家政權、剝奪政治權利兩罪罩頂，台灣人民在中國動輒得咎，只要過去曾批判中共專政殘暴不仁、對中國領導人或時政有負面言論、主張台灣主權獨立、聲援圖博、維族抗暴，支持劉曉波等異議人士爭中國民主的人，都可能被中國視為「嫌犯」，抓不抓你、辦不辦你，全看中國需不需要而已。這根本就是紅色恐怖！

只有向中國表忠、唯中國之命是從的白狼們、黃安們等急統派才能求豁免。（資料照，記者羅沛德攝）

對李明哲案，中國國民黨對中國輕描淡寫，卻猛烈批判蔡英文政府無能，簡直在竊喜，其實，就李案判決內容來看，國民黨曾講反攻大陸、消滅共匪、民主統一中國，連馬英九也曾譴責中國對西藏、對六四的行為，也都是潛在「嫌犯」，中國不會辦他們，是因統戰所需、仍有利用價值的政治盟友。民進黨、時力、台聯等就不必說了，早被中國列為嫌犯。只有向中國表忠、唯中國之命是從的白狼們、黃安們等急統派才能求豁免。

中國竟把另一個主權國家台灣的幾乎所有人民，都列為潛在嫌犯，真的是二十一世紀人類文明的恥辱。

中國的法律戰攻勢，就是要在台灣製造寒蟬效應，我們不怕也不能怕，我們愈怕，它就愈凶，惡狼再凶再霸，守好家門就安！

我們必須盡一切力量守護台灣，不必去想和平民主演變中國，但更不容台灣內部有人吃裡扒外！