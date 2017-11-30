胡，怎麼說》清退低端 北京折疊 中國夢...魘！

中國最近發生「清退低端」、北京當局殘酷驅趕底層人口事件，令我想起中國女作家郝景芳寫的「北京折疊」，這篇小說獲得去年國際科幻小說界大獎「雨果獎」。

小說情節的時空，設定在22世紀，北京被分為三個折疊空間。

第一層空間，住的是統治權貴及管理高層的高端人口，500萬人，享受的生活時間是從清晨6點到次日清晨6點，共24小時，然後空間翻轉折疊，人人休眠。

第二層空間，接著登場，住的是2500萬白領中產階級，生活時間接續高端，從次日清晨6點到當晚10點，共16小時，然後空間折疊，人人休眠。

第三層空間，生活的是5000萬底層勞動者即低端人口，生活時間接續第二層，從次日晚上10點到隔日清晨6點，共8小時。週而復始，又是第一層高端人口的時間了。

習近平的中國夢，講的比唱的還好聽，對被驅趕而無家可歸、流離失所的低端人口，連夢的半羽殘片都沾不到，除了夢魘還是夢魘。（資料照，中央社）

當各層空間轉換折疊，所有的建築設施、學校、運輸系統...，都隨著折疊轉換，與高端、中端、低端人口相配合，即他們生活時間、空間，因人的階級身分不同而各層不平等。不同階層的不同人口是在隔離狀態，低要往中（第二層）、中要往高（第三層），轉換空間限制重重，那是幾乎不可能實踐的夢。

郝景芳，1984年生，北京清華大學物理系畢業、經濟學博士，這篇小說在2012年首度發表，無關習近平的中國夢什麼的，現在看來，卻似乎預見習近平新時代中國夢未來的一個終極面向。而且，現實的發展似乎比科幻更壞。

中國北京清退低端，拆除外來打工者和低收入民眾的住家，數萬人在寒冬中流離失所。（資料照，中央社）

清退低端，背後隱然就是一個高端權力階層向低端底層（大都市的農民工等）發動鬥爭的事件，對於靠工農起家、號稱人民的中共政府來說，更是大諷刺。

中國官媒新華社最近詮釋習近平的中國夢，包括民族復興、幸福、青年、民心...等10個大夢，講的比唱的還好聽，但，對被驅趕而無家可歸、流離失所的低端人口，連夢的半羽殘片都沾不到，除了夢魘還是夢魘。

一黨專政、一人集權，權力的殘酷不仁與無情，竟發揮得如此淋漓盡致！