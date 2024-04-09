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自由廣場》拜顏清標？拜鄭銘坤？還是拜媽祖？

2024/04/09 05:30

◎ 陳昶日

大甲媽祖遶境所到之處，萬千信徒夾道參拜。鑾轎兩旁除了身穿統一制服抬轎班人員之外，轎前正中央總是夾著鎮瀾宮董事長顏清標或副董事長鄭銘坤，形成眾多信徒朝著倆人又跪又拜的詭異畫面。

顏清標與鄭銘坤把持膜拜媽祖光環，操弄分配大權，倆人決定哪些縣市首長、民意代表或地方角頭可以分一杯羹，當成人情禮物與施惠討好工具，從中攫取個人政治利益。像是鑾轎從彰化縣跨過濁水溪到達雲林縣時，縣長張麗善就會準時出現在鑾轎前，三年前則出現前台北市長柯文哲、張麗善與顏清標一起擠在鑾轎前狹窄空間的滑稽鏡頭。

就信徒角度來說，禮敬跪拜對象當然是鑾轎裡面三尊媽祖神像，對於阻擋在鑾轎前方的顏清標、鄭銘坤、盧秀燕或張麗善完全視而不見。現代民主社會連國家元首都不可能要求百姓俯首叩頭，站在鑾轎前的顏鄭二人卻有如古代皇帝復辟，走到哪都被包圍簇擁，挾媽祖以令眾生，享受信徒公開頂禮膜拜大禮，簡直比三軍統帥大閱兵還要風光神氣，鑾轎前方更成為絕對不容外界染指的禁臠。

大方接受膜拜，享受現代早已絕跡的帝皇規格待遇，顏清標與鄭銘坤不只自己樂在其中，還食好逗相報與狐朋狗黨分享。以今年起駕為例，可以看到立法院長韓國瑜與顏清標一起現身轎前，在眾人前呼後擁中扶轎出發啟程。而有機會分一杯羹的政客，一旦獲得垂青共同被眾人膜拜，往往洋洋得意驕其妻妾。

慈悲媽祖淪為滿足個人虛榮私慾的工具，善良百姓虔誠信仰再三遭到濫用剝削。顏清標與鄭銘坤同為服刑坐牢過的罪犯，喝花酒報公帳與買票賄選皆經過法院判決定讞，近年又傳出廟產帳目不清乃至於線上點光明燈弊案，完全不符合台灣社會對於公眾人物的行為準則或道德水準要求，倆人站在鑾轎前接受信徒膜拜，根本是對媽祖信仰的最大傷害，而讓貪污前科犯站在鑾轎前代表媽祖接受信徒獻上還願金牌，則是最荒唐不過的宮廟現形記。

請把媽祖歸還給廣大信徒，除了抬轎班人員不應該再有任何人站在媽祖神像前方。顏清標與鄭銘坤必須退出媽祖鑾轎，任何政治人物都要向倆人誘惑邀請堅決說不！

（作者從商）

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