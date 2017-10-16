胡，怎麼說》好久不見了的...，習「主席」！？

中共十九大18日登場，中國三大官媒央視、新華社、人民日報給習近平獻上最高領袖、最高統帥、偉大時代的新設計師、掌舵指揮民族偉大復興等尊號，「登基」大典即將開始！

習近平在中共的地位，可說超鄧、壓江胡、齊肩毛澤東，鄧小平的「總設計師」及鄧理論，江澤民的三個代表、胡錦濤的科學發展觀，都被習近平遠遠拋在後頭，「習近平思想」將在中共十九大寫入中共黨章、明年全國人大入中國憲法，與「毛澤東思想」並駕齊驅。

習近平。（法新社）

毛澤東曾有「四個偉大」即偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手尊號，獨裁政權搞個人崇拜到頂峰，雖中國皇權時代的皇帝亦瞠乎其後；現在，看看三大官媒給習近平上的尊號，已直逼被視為紅色皇朝皇帝毛澤東。

習尚差毛一皮的是「中共黨主席」，「主席」是毛澤東一人專屬，華國鋒、胡耀邦雖曾任黨主席，卻不能與「毛主席」同年而語，習近平現任、江澤民、胡錦濤也曾兼中國國家主席、中央軍委會主席，但在中國共產黨之職是「總書記」，在以黨領政軍的中國，他們都被稱為「總書記」而非主席。

2017年3月8日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席了中國人民代表大會第二次全體會議。（法新社）

現在，十九大習的登基大典上，會不會恢復「黨主席」職位，給習近平「加冕」？讓「好久不見了」的習「主席」正式現身？之前各方即有傳言，但開幕前夕仍猜測紛紛。

中國官媒為了給習近平一統大權造勢，簡直是天下地上、四海八荒、東西古今唯習獨尊，說什麼在有中國特色的社會主義在習的掌舵指揮下，自信天下歸心、人間正道、真理永恒云云。

儘管中共吹的天花亂墜，但要反問的是，這樣自信滿滿，為何北京當局要嚴打嚴控？不但異議人士及聲音全被消除，連菜刀、小刀都要從商店下架？自助加油也不許？更遑論空前嚴管網路滴水不漏了。一城都不能歸心，如何天下歸心？還說什麼正道、真理，恐怕馬克思、毛澤東也會發笑！

權力越集中，恐懼就越大，包括被統治的人民對極權政權的恐懼，以及極權統治集團對失去權力的恐懼。

十九大前夕，在全面宣傳製造民族偉大復興的背後，在權力空前集中習近平一人的背後，中國有太多不可告人的黑暗！