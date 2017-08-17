透視北京》習近平想「造神」，想成為毛澤東？

過去以來，只有毛澤東被稱為主席，「主席」一詞成了毛澤東的「專有名詞」，提到「主席」就想到毛澤東。至於鄧小平、江澤民與胡錦濤都被稱作總書記，當然習近平也是。但在中國「八一建軍節」90週年，由習近平主持的閱兵典禮上，卻出現典禮上受閱部隊向習近平高喊「主席好」的現象。從最近中共媒體一連串對習近平歌功頌德的宣傳，從各個省委書記紛紛表態效忠「習核心」來看，習近平離「主席」似乎不遠了。

范世平／國立師範大學政治學研究所教授

為慶祝中共「八一建軍節」的90週年，解放軍7月30日在內蒙的「朱日和」閱兵場舉行盛大的閱兵典禮，由習近平親自主持。

一聲「主席好」道出習近平想與毛澤東一樣被「造神」

在典禮上受閱部隊向習近平高喊「主席好」，這與過去部隊向鄧小平、江澤民與胡錦濤喊的「首長好」不同。有人說習近平是國家主席，是中央軍委會主席，所以被稱「主席」並無不妥。但前幾任領導人也都有此一身份，卻被稱「首長」，顯示習近平另有居心，想在中共十九大時增設「黨主席」一職。

過去以來，只有毛澤東被稱為主席，「主席」一詞成了毛澤東的「專有名詞」，提到「主席」就想到毛澤東。至於鄧小平、江澤民與胡錦濤都被稱作總書記，當然習近平也是。

7月30日在內蒙的「朱日和」閱兵場舉行盛大的閱兵典禮，由習近平親自主持。（AP）

然而，總書記的地位就像是中共中央書記處的秘書長，與其他六位政治局常委的地位平等。但是「黨主席」就不一樣了，他的一票抵其他六位政治局常委的六票，所以具有「一錘定音」的「最終決定權」。 因此，習近平希望他的地位能直追毛澤東。想想看，中共十九大時，會不會黨代表們拿著紅色的「習近平思想」（就像文革時期的「毛澤東語錄」與「紅寶書」），一邊不斷的搖晃，一邊歇斯底里的喊著「主席好，主席萬歲」，眼角還流著熱淚，猶如毛澤東在世？

從最近中共媒體一連串對習近平歌功頌德的宣傳，從各個省委書記紛紛表態效忠「習核心」來看，這一天似乎不遠了。特別是倘若習近平當上了黨主席，這個新職位的任期必須重新起算，如果比照總書記的一任5年而可連任一任來看，前後也可搞個10 年，所以他的任期可一路延伸到2027年。屆時，包括江澤民派與胡錦濤派的人馬都將全部被習近平剷除，永無翻身之日。而他們會甘願嗎？願意束手就擒嗎？因此越接近中共十九大，像郭文貴這樣的爆料就會不斷出現；政壇的各種「怪象」，也會層出不窮。

習近平搞「造神」連「小熊維尼」都遭殃

「小熊維尼」這個圖像與字彙，在7月15日與劉曉波、習包子、六四等敏感字眼一樣在中國的網路上被禁止，只因為有人認為習近平長得像卡通人物的「小熊維尼」。

其實在一般民主國家，領導人被稱「小熊維尼」，頂多是自嘲一番，甚至會很高興，因為這個稱號對選舉有幫助，能親近兒童，吸引兒童父母的選票。可是在中國，因為領導人沒有選票壓力，加上認為「人心本惡」，直覺認為這是西方敵對勢力對習近平的侮蔑，結果是「用大砲打小鳥」的予以全面禁止散播，如此過於嚴肅的處理「小熊維尼」，反成了全球笑話。所幸，「小熊維尼」最終在中國解禁了，卻成為國際間熱烈討論的新聞。我不相信習近平這麼小氣，這麼沒幽默感，會下令封殺「小熊維尼」。肯定是下面的人揣摩上意，也可能是習近平被下面的人矇騙了，但是到底是誰造成此一結果呢？當習近平想要「造神」，下面的人當然就會「上行下效」，就會「寧左勿右」了。

最後，當習近平本人或身邊極親密的人發現禁止「小熊維尼」是鬧了世界級笑話，才下令解禁。看來習近平也真夠累的，連這種小事都要管。

「小熊維尼」這個圖像與字彙，在7月15日與劉曉波、習包子、六四等敏感字眼一樣在中國的網路上被禁止，只因為有人認為習近平長得像卡通人物的「小熊維尼」。（圖：網路）

習近平靠打貪來「造神」卻是鬥爭連連

被外界認為是屬於江澤民系統的郭文貴，從5月開始在美國批評習近平的打貪左右手王岐山涉嫌貪腐，與「海南航空」有綿密的政商關係，引發國際上的輿論譁然，也延燒到中共內部。6月，王岐山對鄧小平的外孫女婿：安邦保險集團董事長吳小暉下手，據說是因王岐山手下的《財新週刊》對安邦保險集團多所批評，遭到吳小暉的控告。因此王岐山的出手一方面在進行報復，另一方面也顯示郭文貴的爆料無效，代表王岐山仍然大權在握。而被外界認為是屬於胡錦濤與溫家寶「團派人馬」的孫政才，7月15日被免去重慶市委書記一職，由貴州省委書記陳敏爾接任。據說，孫政才過去也曾經得罪王岐山。由於郭文貴接續爆料王岐山與范冰冰等女藝人的關係匪淺，引發媒體大幅報導。因此王岐山打擊孫政才，一方面是重擊「團派」，因為同屬於該派系的廣東省委書記胡春華，據說擔心被波及所以決定「退出」中共十九大的權力競逐；另一方面又是王岐山對郭文貴不斷爆料的再反撲，宣示在范冰冰事件後他仍屹立不搖。

但是，7月19日馬雲購買的香港《南華早報》竟然刊出暗示習近平大內總管栗戰書家人斂財的文章，栗戰書現任中共中央辦公廳主任。該報雖然隨即道歉，但又是針對習近平身邊的左右手來批評，不免引來外界臆測。

被外界認為是屬於胡錦濤與溫家寶「團派人馬」的孫政才（右），被免去重慶市委書記一職。據說，孫政才過去也曾經得罪王岐山（左）。（EPA）

由此可見，在中共十九大舉行前的高層權鬥真是精彩，讓人目不暇給。基本上習近平靠「打貪」來「造神」，來鞏固權力，卻反而凸顯內部激烈的權力鬥爭。

中共高層人事甄拔仍無法制度化的悲哀

目前看來，像陳敏爾、蔡奇、應勇這些「習家軍」在今年秋天的中共十九大，應該可以突破一切阻礙地進入黨的核心，直到2027年都位居要津。但他們這些「習家軍」，會不會也像孫政才一樣，會被下一代接班人以「涉嫌嚴重違紀」的理由法辦？以目前中共的政治甄拔與鬥爭模式來說，就是一幕換一幕。孫政才的處境難道不像毛澤東時期的彭德懷、劉少奇、林彪？鄧小平時期的胡耀邦，趙紫陽？江澤民時期的陳希同？胡錦濤時期的陳良宇、薄熙來？

或許，習近平會盡一切力量讓「習家軍」們在2027年之後持續接班，讓「習氏王朝」千秋萬世，但這樣的中國，很可怕，也很危險。