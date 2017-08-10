胡怎麼說》「戰狼2」背後依稀飄盪著兩個幽靈！

◎胡文輝

1991年夏秋，中國北京，我與朋友到一家電影院看<大決戰2-淮海戰役>，結尾那幕仍依稀記得，共軍攻破國軍最後堡壘，俘虜國軍將官，國軍只好棄械投降，共軍還撂狠話:怎樣？不服氣？那就拿起槍再幹一場！

全場起立熱烈鼓掌不在話下，我們幾個台灣去的，不是滋味、嘴裡苦澀也不在話下，身在北京，有位朋友憤憤冷冷小小聲說:啍!中國人殺中國人有什麼了不起！

吳京自導自演〈戰狼2〉。（翻攝自吳京微博）

當時是天安門大屠殺事件後兩年，中國被多國扺制，內部不滿欲爆，以江澤民為核心的中共政權不穩，對內鎮壓氣氛肅殺，中共推出<大決戰-三大戰役>電影，當然是為收束內部鞏固江核心，以當年被大敗的國民黨當肉砧，為中共極權專政惡行塗脂抹粉。

最近，中國電影<戰狼2>火紅到不行，網路討論上映十五天票房今晚破40億人民幣及劇情的，較關注九寨溝震災更火。這部電影主場景在中國大力經略的非洲，主角為「藍波」式前中國戰狼部隊軍人，孤身犯險救出遭西方傭兵綁架的海外中國人。

這裡只舉最後一幕定格照片「中華人民共和國護照」，配上文字「中華人民共和國公民，當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國。」

中共十九大將召開、習近平傳將改制再設黨主席一人集權之際，<戰狼2>以英雄主義包裝濃濃的愛國主義、擴張性民族主義的硝煙臭味，正符合習近平操作愛國主義黃袍加身之需，也反映習近平領導下中國霸權崛起現況。（路透）

中共十九大將召開、習近平傳將改制再設黨主席一人集權之際，<戰狼2>以英雄主義包裝濃濃的愛國主義、擴張性民族主義的硝煙臭味，正符合習近平操作愛國主義黃袍加身之需，也反映習近平領導下中國霸權崛起現況。

愛國主義是惡棍的最後武器！擴張性民族主義是獨裁者黃袍加身的利器！<戰狼2>背後依稀飄盪著兩個幽靈！