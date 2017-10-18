Medpartner》植髮手術前你必須知道的3大關鍵！醫師圖文完整解說

其實植髮最重要的是要先搞懂植髮手術的原理，並找到適合的醫師完成正確評估，最後的關鍵則是醫師本身的手術技巧與整個手術團隊的成熟度！

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植髮手術是近年不分男女都逐漸增加中的美容外科手術。想植髮的人為什麼會變多呢？主要和現代人雄性禿和異常掉髮的比率增加，以及對外型上的要求變高有關。許多人很關心植髮價錢，雖然價錢固然重要，但其實植髮最重要的是要先搞懂植髮手術的原理，並找到適合的醫師完成正確評估，最後的關鍵則是醫師本身的手術技巧與整個手術團隊的成熟度啊！畢竟現在醫學美容過度商業化，在市場上的各種資訊一般民眾也很難知道正不正確，MedPartner 團隊醫師將在這篇文章完整說明植髮手術的原理，並將相關的優點及風險完整說明，希望幫助所有想植髮的朋友在手術前擁有清楚的認知，不會被不肖的業者矇騙囉。

植髮手術的原理並不複雜，主要是將後枕部不會受到雄性荷爾蒙影響而萎縮的毛囊，藉由手術的方式移植到前額或是頂部的落髮區域，是一種將本身現有頭髮做重新分配的概念，讓落髮區域重新擁有毛囊，可以再度長出毛髮。由於後枕部毛囊不受雄性荷爾蒙影響，因此從後枕部移植到其他雄性禿落髮區的頭髮是可以長久存活，不會再受雄性賀爾蒙攻擊而掉落的。所以雄性禿的患者在植髮後的滿意度通常頗高，因為原本持續退後的髮線得救了，而且只要配合醫師的治療之後就不太會再掉。雖然植髮手術通常對於改善外觀有顯著的效果，但也不是每個人都適合，在考慮進行手術前，應該進行完整的評估。

植髮手術適合哪些人？術前應完整評估好處與風險

臨床上許多前來做植髮手術的患者，在實際手術之前，可能嘗試過口服或者是外用生髮藥物的治療。目前實證有療效的口服藥物是一天服用一次的 Finasteride 1mg （常見商品名：柔沛） ，外用藥則是一天擦拭兩次的 Minoxidil 5% （常見商品名：外用落建生髮液）。但無論是口服或者是外用藥物，都只能預防還沒有完全萎縮的毛囊繼續退化，但無法讓毛囊已經死亡的地方再長出毛髮。翻譯成白話文的意思是，如果毛髮只是在變細、變弱的階段，口服跟外用藥物還可以讓毛髮長粗、變得健康一些，並讓髮際線退後面慢，但如果是毛囊已經死亡變成禿頭的部位，藥物就沒有效果了。因此如果患者想要比較顯著改善外觀，讓退後的髮際線再往前回到年輕的樣子，或者讓頭頂髮旋空空的髮量再增加，目前只有靠植髮手術可以得到顯著的改善。另外值得一提的是，無論是外用還是口服藥物，對頭頂落髮的改善效果都比較顯著，相對地，前額的落髮改善程度會比較差。

植髮手術雖然大多數都可以顯著改善患者的外觀，但並不適合每個人。臨床上最常接受植髮手術的患者有以下幾類：

1.有雄性禿、前額髮線後退或頭頂稀疏的男性

2.頭髮稀疏或部分區域髮量稀少的女性

3.希望透過植髮手術達到美形效果的男女（植鬢角、眉毛、髮際線修飾 …etc）

特別是在美型手術，在種植時更需要將種植毛髮的髮流方向、角度、粗細，盡量與原本在該部位的毛髮相似，才能在術後看起來自然。由於種植的頭髮都是永久性的，可以一勞永逸解決天生眉毛稀疏、鬍子有缺角等問題。雖然多數有上述問題的人都可進行手術，但醫師在和患者討論是否要進行手術前，還是必須詳細問診。通常醫師會最關注以下幾點事項：

1.患者的年齡

2.患者的家族遺傳史

3.患者對口服及藥物治療的反應

4.患者對手術結果的期待，及術後照顧的配合度

患者如果在 25 歲前就已經大量落髮，通常伴隨著強烈的雄性禿家族遺傳史。醫師會問患者的父親、爺爺、外公、舅舅這些人的頭髮狀況，了解患者是否有很強的家族病史。如果是家族病史很嚴重的患者，通常醫師會建議先使用藥物半年到一年左右的時間，不必急著植髮。如果使用口服及外用藥物可以達到控制或改善的效果，那麼植髮就會是不錯的選項，代表患者相對有機會維持植髮的戰果。相反地，如果在口服及外用藥物控制下，仍然完全沒辦法減少掉髮，那就要仔細考慮是否要進行手術。因為對藥物反應差的患者，在植髮術後除了接受植髮的區域不太會繼續掉以外，其他部位仍可能會持續落髮，這未必是患者要的結果。醫師會根據藥物的反應決定植髮的根數、範圍的規劃，並且同時評估是否可能需要二次植髮手術。

最後一定要確認患者對術後照顧的配合度，特別是在術後持續配合口服藥物使用的意願。研究指出口服藥物對於術後植髮結果的影響非常顯著，如果能夠完整配合服用藥物，能夠留存的頭髮會顯著高於未服用藥物或僅服用安慰劑的患者。另外臨床上也可以觀察到，配合口服藥物的患者頭髮通常會比較粗、也比較健康。

除了以上的考量之外，以下是常見不適合植髮手術的情形：

●在整個頭部廣泛性落髮，呈現平均的稀疏狀態（這樣沒辦法從濃密區補到稀疏區）

●在供髮區（後枕部）缺乏可供移植的毛髮

●蟹足腫體質的患者（擔心術後蟹足腫影響外觀）

●患者的落髮是因為化療或其他特殊原因造成（可能沒辦法維持植髮成果）

如果評估完畢後，認為患者適合植髮手術，也別忘了這雖然是一項「非必要」的美容手術，但醫師仍應該做到完整的諮詢，讓患者取得足夠的資訊再做出決定。通常醫師必須先和患者討論並提供以下資訊：

1.患者最在意的禿頭或落髮區域在哪裡

2.提供所有可能的掉髮治療方式，以及相關的好處與風險

3.提供合理的治療後照片供患者參考

否則花了大錢，但手術的結果跟預期相差太大，往往就是醫療糾紛產生的重大因素。沒有一位醫師會希望手術失敗，但現在醫美過度商業化的狀況下，不免有些不肖業者會過度誇大治療成果，在術前進行完整的溝通，才是避免醫療糾紛最重要的一步喔！

另外植髮手術的風險雖然跟其他手術比起來非常低，但大家還是要有清楚的概念。在一個比較大規模的統計中，植髮手術一般來說可能發生的併發症與機率為：

●疤痕組織過度增生（1.2%）

●毛囊炎（1%）

●供髮區皮膚產生壞死（0.8%）

●蟹足腫（0.4%）

●出血（0.2%）

●感染（0.2%）

但在謹慎的評估以及良好的手術技巧與環境配合下，上述的風險都還可以降到更低。了解植髮手術的原理以及哪些人適合植髮手術之後，接下來要告訴大家植髮手術是如何進行的。

植髮手術的三大關鍵步驟：取髮、分髮、種髮

植髮手術的關鍵就在於「取髮」、「分髮」以及「種髮」這三個步驟。首先醫師必須從供髮區（通常是不易受到雄性禿影響的後枕部）小心取得要種植的毛囊，接下來仔細把取下的毛髮分好並剔除掉受損不適合種植的毛囊，最後再將毛囊種植到規劃好的植髮區域。

取髮的方式可以分為 FUT 與 FUE 兩類。FUT 會由醫師在後枕部切下一塊帶有健康毛囊的頭皮，而 FUE 則會以器械在後枕部一株一株鑽取到足量的毛囊。而網路上說的植髮機器人其實也是 FUE 的一種，只是由機器人取代醫師進行鑽髮取髮的動作而已。而兩種取髮方式的比較，可以看看植髮手術的 FUT 跟 FUE 比較的這篇文章。下圖就是使用 FUT 取髮前作記號的過程。

FUT植髮手術取頭皮前作記號 Photo Credit: Follicular Unit Hair Transplantation: Current Technique, Actas Dermosi liogr. 2010;101（4）:291–306

分髮是個看似重複，但是非常關鍵的步驟。不管是透過 FUT 還是 FUE 所取得的毛囊，都必須透過分髮專家的巧手，將受損的毛囊剔除，並將要植入的毛囊細修把多餘的組織清掉，確保醫師在最後的植髮過程有最高的存活率。另外離開人體的時間如果過長，毛囊存活的機率就會下降，所以分髮不只是在比精細，也是在比速度。專業的植髮團隊甚至會使用高倍顯微鏡來進行分髮動作，分髮專家雖然不是醫師，但他們的經驗與技巧也是手術成敗的重大關鍵！下圖就是分髮技術師分髮的過程。

FUT植髮手術分髮過程，將多餘的組織移除 Photo Credit:Follicular Unit Hair Transplantation: Current Technique, Actas Dermosi liogr. 2010;101（4）:291–306

種髮則是醫師的美感以及技術完整呈現的時刻。除了攸關存活率的高低以外，植髮因為是一項美容手術，重點不是只有把頭髮種活而已，術後是否能夠達到預期的美形標準，才是手術的關鍵。在不同的區域要達到相同的視覺效果，需要的種植密度就有差異。另外髮線形狀的設計，以及種植毛髮的流向、角度都會影響患者術後的滿意程度。下圖就是實際上在種髮的過程。

將毛髮植入落髮區域 Photo Credit:Follicular Unit Hair Transplantation: Current Technique, Actas Dermosi liogr. 2010;101（4）:291–306

植髮手術後頭髮會發生什麼變化？術後該如何照顧？

植髮後的毛囊會先生長，但在手術後的一個月左右，逐漸進入毛囊的休止期，然後脫落。這時候患者常常會很擔心，因為種下去的每根頭髮都是錢啊～看到這麼多頭髮都逐漸掉落，心情絕對會很緊張。但通常在 3-4 個月後，存活下來的毛囊就又會進入生長期，逐漸以每個月一公分的速度成長。但有時會有少部分的毛囊進入尷尬的不活動期，它不成長也不脫落，維持這種不上不下的狀況可能長達 3-4 個月。但隨後這些不活動期的毛囊也會進入休止期，並再次進入生長期長出頭髮。

剛長出來的頭髮可能會看起來比較捲，也比較細，但這是正常的現象。過一陣子頭髮會慢慢變粗變長。通常在術後一年左右，植髮的確實結果就可以看出來，也就是驗收手術成果的時刻啦！而最佳的手術結果通常會在術後的一年半左右可以確定。手術後只要依照醫師的指示進行傷口照護，發炎、感染的機率都非常低。最重要的是必須在術後配合醫師的醫囑持續口服藥物，才能確保手術的成果喔！

植髮手術的收費高，一個人一輩子大概頂多做 1-2 次的植髮手術，希望回顧文獻整理的文章，能夠對於想進行植髮手術的朋友們有幫助。

Reference

1.emedicine: hair transplant

2.Hair restoration surgery: challenges and solutions, Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015; 8: 361–370.

3.Effects of finasteride （1 mg） on hair transplant. Dermatol Surg. 2005 Oct;31（10）:1268-76, discussion 1276.

4.Surgical complications in hair transplantation: a series of 533 procedures. Aesthet Surg J. 2009; 29（1）:72-6

5.Follicular Unit Hair Transplantation: Current Technique, Actas Dermosi liogr. 2010;101（4）:291–306

本文經授權轉載自Medpartner美的好朋友 植髮手術前你必須知道的3大關鍵！醫師圖文完整解說